Le Festival de Locarno s'est achevé le 17 août dernier, couronnant le film lituanien "Toxic" en compétition officielle. Le cinéma français s'illustre avec de nombreux prix, notamment pour le deuxième volet de la trllogie du documentariste Wang Bing, Jeunesse (Les Tourments) (photo), produit, comme les deux autres, par House on Fire et Gladys Glover, et vendu à l'international par Pyramide International.