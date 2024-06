Unifrance lance ce lundi 24 juin un tout nouveau marché du cinéma et de l’audiovisuel français en Asie du Sud-Est, qui se tiendra à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, jusqu’au mercredi 26 juin.

Ce marché, organisé avec le soutien de la coopération audiovisuelle régionale en Asie du Sud-Est du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, vise à renforcer la présence des films et programmes français dans la région dans un contexte de reprise après les années de pandémie.