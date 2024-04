Anatomie d'une chute réunit plus de 1 million de spectateurs supplémentaires et renoue avec le sommet du classement. Le podium est complété par Le Dernier Jaguar et par Chien et chat.

Un box-office français qui demeure très élevé à l’international

Le Dernier JaguarLe Dernier JaguarLe cinéma français réunit 5 millions de spectateurs et génère 32,2 M€ de recettes en salle à l’international en mars. La fréquentation mensuelle atteint son deuxième plus haut pic post-pandémie après celui enregistré en février, et dépasse même le niveau de mars 2019 ! S’il avait cédé la couronne au Dernier Jaguar après quatre mois consécutifs de règne, Anatomie d'une chute revient à la charge et s’en empare à nouveau. Plus de 1 million de spectateurs étrangers découvrent la Palme d’or oscarisée ce mois-ci, avec un total de tickets vendus supérieur à 4,5 millions et qui vise désormais les 5 millions ! Le drame fait sensation en Chine où il réunit plus de 400 000 cinéphiles (China Film, 2,29 M€ de recettes) et brille même dans le top 5 local. On n’avait pas assisté à un démarrage si plébiscité d’une production de fiction de financement majoritaire et en langue française en Chine depuis Taxi 5 en 2018 (China Film, 1 M d’entrées et 3,75 M€ cumulés). Anatomie d’une chute poursuit également ses carrières royales en Allemagne (Plaion, 498 000 et 5,09 M€), au Brésil (Diamond, 261 000 et 1,09 M€), en Australie (Madman, 139 000 et 1,36 M€), au Japon (Gaga, 135 000 et 1,18 M€) ou encore en Pologne (M2, 215 000 et 1,07 M€ cumulés). Si Le Dernier Jaguar perd le leadership mensuel, il continue néanmoins de fédérer ses fans à travers le monde. Ce mois-ci, près de 30 000 Québécois (TVA, 0,22 M€) et 26 000 Tchèques & Slovaques (Bonton, 0,18 M€) le découvrent sur grand écran, sans oublier près de 300 000 Allemands qui lui permettent de franchir le seuil symbolique de 1 million d’entrées outre-Rhin (StudioCanal, 7,94 M€) et celui des 2 millions hors Hexagone ! Les compteurs du Dernier Jaguar totalisent désormais 421 000 billets vendus en Pologne (Kino Swiat, 1,96 M€), 253 000 en Italie (01 Distribution, 1,69 M€) et 110 000 en Autriche (Constantin, 0,96 M€). La dernière marche du podium revient à Chien et chat, fort de 316 000 entrées en Russie (Global, 0,91 M€), qui devance une autre comédie, Cocorico, qui ravit 194 000 Allemands (Weltkino, 1,83 M€) et 37 000 Autrichiens (Filmladen, 0,37 M€). La Passion de Dodin Bouffant clôt le top 5 : le film affiche 2,64 M$ de box-office engendrés aux Etats-Unis depuis sa sortie début février, ce qui correspond à 252 000 entrées (IFC), puis débute avec succès au Vietnam (CJ HK/Lumix, 28 000 et 0,09 M€), en Norvège (Another World, 10 000 et 0,12 M€) et à Singapour (Shaw, 2 000 et 0,02 M€). Traditionnellement beaucoup plus changeante, la deuxième moitié du top 10 accueille souvent de nouveaux entrants, et le mois de mars ne fait pas exception. La Nouvelle Femme séduit notamment 202 000 Allemands (Neue Visionen, 1,77 M€), tandis que Vermines s’exporte en Amérique latine où il hante 82 000 Mexicains (Gussi/Supra, 0,28 M€) et 36 000 Colombiens (Cine Colombia, 0,11 M€), pendant que Kina & Yuk : Renards de la banquise réunit 39 000 Italiens (Adler, 0,26 M€) et 26 000 Québécois (Les Films Opale, 36 000 et 0,27 M€ cumulés), et La Tresse émeut 60 000 spectateurs germanophones (Capelight en Allemagne, Polyfilm en Autriche et Praesens en Suisse). Sans oublier l’incontournable Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde, choisi par 140 000 fans ce mois-ci. Ces 10 titres concentrent 69 % des entrées générées par les productions françaises hors de leurs frontières en mars 2024.



L’Allemagne, le Mexique et la Chine sur le podium des territoires

VerminesComme de coutume, l’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (61 % des entrées mensuelles). La partie occidentale participe à hauteur de 2 millions d’entrées au cumul mensuel, tandis que la partie centrale et orientale (0,98 M) est talonnée par l’Amérique latine (0,94 M) qui, à son tour, devance l’Asie (0,66 M). Les précités Anatomie d'une chute (0,76 M d’entrées), Vermines (0,12 M) et La Passion de Dodin Bouffant (0,12 M), auxquels s’ajoute la production minoritaire Mon ami robot (0,57 M), sont les plus plébiscités hors Vieux-Continent, et leurs scores expliquent l’essor de la fréquentation extra-européenne des productions tricolores. L’Allemagne (0,93 M) conserve le sommet du classement des territoires, suivie du Mexique (0,65 M) et de la Chine (0,42 M). 14 territoires étrangers (13 en février, 6 en janvier) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en mars 2024.



Le drame domine toujours, mais la comédie revient en force

Chien et chatEn mars, le drame conserve le titre du genre préféré à l’international (1,67 million de spectateurs, 33 % du total mensuel), et ce grâce aux percées d’Anatomie d’une chute et de La Passion de Dodin Bouffant. L’accueil chaleureux réservé à Chien et chat et à Cocorico, à Mon ami robot, à La Nouvelle Femme et à Vermines redonne des couleurs aux genres respectifs – la comédie, l’animation, le biopic et le fantastique –, leur offrant davantage de spectateurs qu’en février. Les productions majoritairement françaises (81 % des entrées totales) et celles en langue française (77 %) se taillent encore la plus large part des entrées du mois. Pour conclure, près de 1,63 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (33 % du total mensuel), avec Anatomie d’une chute et La Passion de Dodin Bouffant en chefs de file.



Les films français dans les festivals internationaux en mars 2024

Trois films présents aux Rendez-Vous With French Cinema in New York et/ou au Festival du film français de Yokohama, organisés par Unifrance en mars, connaissent aussi une belle carrière dans de nombreux autres festivals. Déjà passé par Toronto, San Sebastián et Marrakech, Bâtiment 5 poursuit ainsi sa tournée à Yokohama et à New York, accompagné par son réalisateur Ladj Ly.

Primé à la dernière Semaine de la Critique cannoise, et présenté à São Paulo et à Zurich, Le Ravissement remporte le Prix de la meilleure réalisatrice émergente au Rendez-vous new-yorkais d’Unifrance.

Un autre titre sélectionné par la Semaine de la Critique l’année dernière, Àma Gloria, est également présenté aux publics des festivals d’Unifrance à New York et Yokohama . Il y est accompagné par sa réalisatrice Marie Amachoukeli et sa jeune actrice Louise Mauroy-Panzani. (photo ci-dessous pendant une séance de dédicaces avec les spectateurs japonais). Le film est également projété au festival de Morelia et à Cinemania.

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 15 avril 2024. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.