Le Dernier Jaguar s'offre le sommet du classement mensuel. Avec Anatomie d'une chute, ils réunissent plus de 1 million de cinéphiles étrangers chacun ! Et La Passion de Dodin Bouffant complète le podium.



Un box-office français très élevé à l’international

Le cinéma français réunit près de 5 millions de spectateurs et génère 34,7 M€ de recettes en salle à l’international en février. La fréquentation mensuelle n’avait jamais atteint un tel pic post-pandémie ! Elle devance même celles d’août 2023 (4,81 M) et de février 2023 (4,16 M), boostées respectivement par les cartons de Miraculous : Le film et d’Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. Pour rappel, on recensait entre 2 et 3 millions d’entrées mensuellement pendant les quatre derniers mois. Cet exploit est assuré par l’arrivée fracassante du Dernier Jaguar qui réunit 1,43 million de petits et grands sur 16 territoires, dont 713 000 en Allemagne (StudioCanal, 5,67 M€ de recettes) et 314 000 en Pologne (Kino Swiat, 1,52 M€). Le film d’aventures se hisse dans les tops 3 des deux pays précités tout comme en Autriche (Constantin, 78 000 et 0,69 M€) et en Lituanie (Acme, 23 000 et 0,12 M€). Mia et le lion blanc et Le Loup et le lion, les précédentes réalisations de Gilles de Maistre, avaient comptabilisé respectivement 4,63 millions et 1,84 million de tickets vendus aux guichets étrangers, et Le Dernier Jaguar vient confirmer l’intérêt d’une large part du public hors de nos frontières pour les films familiaux.

Ce nouvel entrant vise haut et se place au sommet du classement mensuel, mettant ainsi fin au règne de quatre mois d’Anatomie d'une chute. Néanmoins, le film de Justine Triet, récemment récompensé de l’Oscar du meilleur scénario original, réalise son plus haut score mensuel depuis sa première sortie : il est à l’affiche dans plus de 40 territoires et séduit plus de 1 million de cinéphiles, pour un total de 3,44 millions ! Anatomie d'une chute devient le plus gros succès français de fiction de financement majoritaire à l’international post Covid-19. Un autre protagoniste tricolore du mois de février est La Passion de Dodin Bouffant, qui signe un démarrage historiquement fort pour un titre hexagonal lancé dans moins de 5 cinémas aux Etats-Unis, frôlant 0,5 M$ de BO (44 000 entrées environ) dans 3 salles la semaine du lancement ! Fin février, le film de Trần Anh Hùng dépasse les 2 M$ (217 000 entrées environ) et s’apprête à devenir le film français sorti par IFC cumulant le plus de recettes aux États-Unis. La Passion de Dodin Bouffant comptabilise également 115 000 entrées en Allemagne (Weltkino, 1,11 M€) et 60 000 au Royaume-Uni & Irlande (Picturehouse, 0,55 M€).

Le seuil symbolique des 100 000 spectateurs mensuels est églement franchi par Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde – qui fait sensation en remportant la 1re place du classement serbe & monténégrin à l’occasion de son démarrage (Blitz, 10 000 entrées et 0,04 M€) –, Les Trois Mousquetaires - Milady – qui totalise désormais plus de 500 000 billets vendus hors de nos frontières – et le nouvel entrant Chien et chat – qui commence sa tournée internationale par les marchés de l’Est de l’Europe, dont la Pologne (Best, 43 000 et 0,22 M€) et l’Ukraine (Kinomania, 23 000 et 0,08 M€). La ressortie du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain par Sony à l’occasion de la Saint-Valentin aux États-Unis permet au film culte d’accéder même au top 10 mensuel, devancé par le retour de Jeanne du Barry et deux titres inédits : d’un côté, Cocorico, qui enthousiasme les Belges (Belga, 81 000 et 0,75 M€) ; de l’autre, Le Successeur, qui fait sensation au Québec en mobilisant 78 000 cinéphiles (Entract, 0,59 M€), soit 25 000 de plus que sur le marché hexagonal.

Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde



L’Allemagne, la Pologne et les États-Unis sur le podium des territoires

Comme de coutume, l’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (72 % des entrées mensuelles). La partie occidentale participe à hauteur de 2,2 millions d’entrées au cumul mensuel, et les régions où la fréquentation progresse le plus en un mois sont l’Amérique du Nord (+269 %) et l’Europe centrale et orientale (+150 %). Les précités Anatomie d’une chute (0,70 M d’entrées), La Passion de Dodin Bouffant (0,19 M) et Les As de la jungle 2 (0,13 M) sont les plus plébiscités hors Vieux Continent. L’Allemagne conserve le sommet du classement des territoires portée par 1 million de tickets vendus par les films français. 13 territoires étrangers (6 en janvier) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en février 2024.



Le drame domine toujours, mais l’aventure revient en force

En février, le drame conserve le titre du genre préféré à l’international (1,85 million de spectateurs, 37 % du total mensuel), et ce grâce aux percées d’Anatomie d’une chute et de La Passion de Dodin Bouffant. Seules quelques dizaines de milliers d’entrées lui permettent de conserver son leadership, car l’aventure (1,81 M et 36,5 %) fait son grand retour sous l’impulsion du lancement du Dernier Jaguar. Les productions majoritairement françaises (89 % des entrées totales) et celles en langue française (65 %) se taillent encore la plus large part des entrées du mois. Le nombre de spectateurs des premières et de celles en langue étrangère (l’effet Le Dernier Jaguar se fait sentir) double par rapport à janvier. Pour conclure, près de 2 millions d’entrées reviennent aux films labellisés Art & Essai (39 % du total mensuel), avec Anatomie d’une chute et La Passion de Dodin Buffant en chefs de file.



Les films français dans les festivals internationaux en février 2024

Le mois de février marque la sortie dans les salles françaises du dernier film de Bertrand Bonello, La Bête, mettant en scène Léa Seydoux et l’acteur britannique George Mackay. Vendu dans le monde entier par Kinology, le film a été constamment sollicité par les plus grands festivals internationaux depuis sa révélation à la Mostra de Venise en compétition officielle en septembre 2023. Il a ensuite été projeté au TIFF (Festival international du film de Toronto) avant de poursuivre avec le Festival du film de New York (NYFF). Le long-métrage, présenté dans pas moins d’une vingtaine de festivals, est aussi passé par le BFI de Londres, le BIFF en Corée du Sud, Mar Del Plata en Argentine, Marrakech, et, ce mois-ci encore, le Dublin International Film Festival (DIFF). Fin mars, il sera à l’affiche du Festival du film français de Yokohama, au Japon, organisé par Unifrance, et sera accompagné par son réalisateur.

La Bête

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 13 mars 2024. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.