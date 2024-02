La vitalité de la création française s'est affirmée et renforcée une nouvelle fois dans le cadre de cette 74e Berlinale, explorant toute la palette des genres et formats (fiction, documentaire, court-métrage, essai cinématographique…) et démontrant à nouveau la singularité des points de vue de ses auteurs, ainsi que l'a récompensé le Jury International de cette édition présidé par l'actrice Lupita Nyong'o.

L'Ours d'or, récompense suprême de la Berlinale, a donc été remis au documentaire Dahomey, de Mati Diop (déjà lauréate du Grand Prix à Cannes 2019 pour son premier long-métrage Atlantique). Dahomey relate la restitution en 2021 au Bénin de 26 œuvres pillées à la fin du XIXe siècle par les troupes coloniales françaises au royaume du Dahomey (Bénin actuel). Un film produit par Judith Lou Lévy et Ève Robin (Les Films du Bal) et vendu à l'international par Les Films du Losange, société qui fête cette année son 60e anniversaire et qui était déjà aux commandes des ventes de Sur l'Adamant. Dahomey a été vendu sur la plateforme VOD Mubi, pour l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, le Royaume-Unis, l'Irlande, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, la Turquie et l'inde.

Récompensé par l'Ours d'Argent - Prix du Public, L'Empire de Bruno Dumont, produit par Tessalit Productions et vendu à l'international par Memento International, impose une nouvelle fois l'originalité de son auteur, qui fait s'affronter des forces extraterrestres – représentant le Bien et le Mal – dans le Nord de la France, théâtre régulier des films de l'auteur, divisant le casting entre stars du cinéma et comédiens amateurs.

L'ours d'argent de la Meilleure réalisation revient à Nelson Carlos de los Santos Arias, à la tête du film Pepe, coproduit minoritairement par la France par 4 A 4 Productions.

Au total, 17 productions et coproductions françaises ont été récompensées cette année.

Unifrance félicite chaleureusement l’ensemble des équipes de films primés à la Berlinale.

Tous les films français au palmarès de la 74e Berlinale

Pour le court-métrage