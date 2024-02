Côté Festivals…

🔹 Unifrance démarre l’année 2024 avec ses Rendez-vous d'Unifrance à Paris "le plus grand marché et press-junket du monde, dédiés au cinéma et à l’audiovisuel français", annonce Señal News.

➡️ L'article en ligne

🔹Variety se fait l’écho du French Cinema Award octroyé par Unifrance à Melvil Poupaud, à l’occasion des Rendez-vous de Paris.

➡️ L'article en ligne



🔹Depuis l’Argentine, Escribiendo Cine communique sur la programmation de MyFrenchFilmFestival, également lancé en janvier.

➡️ L'article en ligne



🔹Variety rapporte l’accueil réservé au film Boléro, d'Anne Fontaine, par le Festival de Rotterdam où il a été présenté en première mondiale.

➡️ L'article en ligne





🔹 La revue néerlandaise Cinemagazine publie un élogieux article sur le film d'animation Mars Express, également sélectionné au Festival de Rotterdam.

➡️ L'article en ligne





Côté Audiovisuel, quelles nouvelles dans la presse internationale ?

🔹 La RTBF explique le succès de la série Tout cela je te le donnerai.

➡️ L'article en ligne





🔹 The Daily Television annonce la distribution d'"Insoupçonnable", une série documentaire sur des crimes réels, réalisée par Elie Wajeman et distribuée par France Télévisions.

➡️ L'article en ligne



🔹 C21 Media communique sur une vague de ventes et de préventes pour la 5e saison de ‘Simon (SuperLapin).

➡️ L'article en ligne

🔹 TeamTO prépare la saison 2 de L'Armure de Jade, apprend-on dans Señal News.

➡️ L'article en ligne



🔹 Entertainment Focus annonce l’arrivée en janvier de la série "Une affaire française" sur Channel 4 au Royaume-Uni.

➡️ L'article en ligne







🔹 Le site américain de streaming MHZ Choice révèle quelles ont été leurs 10 séries les plus regardées en 2023 : 6 sont françaises.

➡️ L'article en ligne



🔹 TodoTVNews publie une interview de Delphine Dumont (Banijay) : "Nous voulons attirer les meilleurs talents du secteur."

➡️ L'article en ligne



🔹 Et Serieslyawesome publie une interview de Maxime Crupaux et Margot Bancilhon, scénariste et comédienne de la série De Grâce.

➡️ L'article en ligne





Côté cinéma

🔹 À l'occasion de la sortie de Dogman à Taiwan, le journal Liberty Times évoque que le fait, pour Luc Besson, d'avoir travaillé avec 124 chiens "n'a pas été une expérience traumatisante, mais à l'inverse une expérience apaisante."

➡️ L'article en ligne



🔹 Animation Magazine évoque la sortie américaine et anglaise du film Interdit aux chiens et aux Italiens sur MUBI.

➡️ L'article en ligne



🔹 Au Canada, le quotidien La Presse salue, dans Une affaire d'honneur, "l’hommage de Vincent Perez à l’art du duel".

➡️ L'article en ligne



🔹 Aux Etats-Unis, le New York Times se penche sur Une belle course, "un film qui réchauffe le cœur".

➡️ L'article en ligne



🔹 Au Mexique, À la belle étoile dépasse les 70 000 entrées ! Le magazine Première évoque "une histoire exquise sur le chemin doux-amer du succès".

➡️ L'article en ligne



🔹 En Italie, Sidonie au Japon dépasse les 25 000 entrées depuis sa sortie en janvier. La revue Cinematografo lui consacre un article.

➡️ L'article en ligne



En Espagne, La Razón publie une Interview de Vincent Cassel : "Le cinéma européen doit arrêter d’être complexé par Hollywood."

➡️ L'article en ligne





🔹 Aux Pays-Bas, Orlando, ma biographie politique, qui dépasse les 20 000 entrées, est accueilli élogieusement par Cinemagazine : "Un film admirable à plusieurs niveaux."

➡️ L'article en ligne