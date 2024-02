À l'occasion de cette nouvelle édition, la journaliste et critique Kuriko Sato a visionné 60 films, contribuant ainsi à la sélection suivante :



Le Temps d'aimer de Katell Quillévéré

Film d’ouverture

En présence d’Anaïs Demoustier (actrice) et de Vincent Lacoste (acteur)

Exportateur : Charades



Àma Gloria de Marie Amachoukeli

En présence de Marie Amachoukeli (réalisatrice) et de Louise Mauroy-Panzani (actrice)

Distributeur : Transformer, Inc. / Exportateur : Pyramide International



Animal de Cyril Dion

En présence de Cyril Dion (réalisateur)

Distributeur : United People / Exportateur : Orange Studio



Bâtiment 5 de Ladj Ly

En présence de Ladj Ly (réalisateur)

Distributeur : Tohokushinsha Film Corporation (TFC) / Exportateur : Goodfellas



Beau travail de Claire Denis

En présence de Claire Denis (réalisatrice)

Distributeur : Twin / Exportateur : Mediawan



Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost

En présence de Martin Provost (réalisateur)

Distributeur : Only Hearts / Exportateur : Memento International



D'argent et de sang, de Xavier Giannoli

En présence de Xavier Giannoli (réalisateur)

Exportateur : STUDIOCANAL



La Bête de Bertrand Bonello

En présence de Bertrand Bonello (réalisateur)

Exportateur : Kinology



Le Consentement de Vanessa Filho

En présence de Vanessa Filho (réalisatrice) et Kim Higelin (actrice)

Distributeur : The Klockworx Co Ltd / Exportateur : SND



Neneh Superstar de Ramzi Ben Sliman

En présence de Ramzi Ben Sliman (réalisateur)

Distributeur : Aeon Entertainment / Exportateur : Gaumont



Saules aveugles, femme endormie de Pierre Földes

En présence de Pierre Földes (réalisateur)

Distributeur : Eurospace / Exportateur : The Match Factory



Sidonie au Japon d’Élise Girard

En présence d’Élise Girard (réalisatrice) et de Tsuyoshi Ihara (acteur)

Exportateur : Indie Sales



Vermines de Sébastien Vaniček

En présence de Sébastien Vaniček (réalisateur)

Distributeur : Medallion Media Co. / Exportateurs : Charades & WTFilms

Avec D'argent et de sang, c'est la première fois de l’histoire du festival qu'une série sera présentée en avant-première aux spectateurs japonais.

Une programmation parallèle dédiée à l’œuvre de Claire Denis sera également proposée en partenariat avec l’Institut français du Japon et la salle Cinemarine à Yokohama.

Le festival pourra compter sur le parrainage de la star japonaise Yakusho Kôji, 'Festival Ambassador' de cette 31e édition et acteur principal du film Perfect Days, nommé à l’Oscar du meilleur film étranger et pour lequel le comédien avait obtenu le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 2023.



Le mercredi 20 mars, jour férié au Japon, le festival débutera par un cocktail au Westin Yokohama, hôtel de la délégation et partenaire de l’événement, avant de rejoindre un grand tapis rouge en plein cœur de Yokohama, à Sakuragicho. Ce temps fort sera suivi de la projection d’ouverture au cinéma Yokohama Burg 13, salle de cette 31e édition.





Ci-dessus lors de la conférence de presse qui s'est déroulée le 5 février à Yokohama.

De g. à dr. : Emmanuel Pisarra, Unifrance ; Joji Tagawa, Vice-Président de Nissan ; Koji Yakusho, Special Ambassador du Festival ; Takeharu Yamanaka, Maire de Yokohama ; Philippe Setton, Ambassadeur de France au Japon

Les projections se succéderont du 20 au 24 mars, toutes suivies de séances de questions-réponses avec le public, et de séances d’autographes, très appréciées au Japon. Les spectateurs seront invités à donner leur avis sur le film visionné pour déterminer le lauréat du Prix du public 2024. Un tirage au sort sera organisé à la fin du festival pour désigner un spectateur-votant qui se verra offrir un billet A/R entre le Japon et Paris, valable pour 2 personnes, grâce à notre partenaire Air France.



Comme chaque année, plusieurs masterclasses seront organisées en collaboration avec l’Université des Arts de Tokyo, campus de Yokohama, et l’Université municipale de Yokohama. De nombreux étudiants de cette dernière participeront également au festival en tant que bénévoles.



La nouvelle identité visuelle du festival a été créée par merch., studio fondé par les créateurs de la marque franco-japonaise Carne Bollente et responsable de campagnes, entre autres, pour Mubi et la Fondation Cartier. Des goodies créés par merch. – t-shirts, tote bags, affiches, cartes postales – seront disponibles à la vente lors de l'événement.



Côté marché

Avant le festival, Unifrance organise également le Marché du film français à Tokyo les 18 et 19 mars au sein de la toute nouvelle Tokyu Kabukicho Tower, située dans le quartier central de Shinjuku.

Vingt sociétés françaises y participeront : Artedis, Charades, Film Constellation, France tv distribution, Gaumont, Gébéka International, Goodfellas, Indie Sales, Kinology, Le Pacte, Les Films du Losange, Loco Films, Luxbox, mk2 films, Newen Connect a TF1 Group Company, Pulsar Content, Pyramide International, SND, STUDIOCANAL, The Bureau Sales et Totem Films. Un cocktail d’ouverture du marché aura lieu le 18 mars au soir.



Pour toute demande, merci de contacter emmanuel.pisarra@unifrance.org

Découvrez la bande-annonce de cette édition !