Le film de Justine Triet n'en finit plus de créer l'événement ! Après la Palme d'or au dernier Festival de Cannes et de multiples autres récompenses à travers le monde, dont deux Golden Globes, il est aujourd'hui en lice pour les Oscars, avec cinq nominations parmi les plus prestigieuses. Mais le cinéma français est également représenté côté documentaires et courts-métrages, pour une édition qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle.