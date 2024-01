Les Rendez-vous d'Unifrance à Paris 2024 se dérouleront dans la capitale, en plusieurs lieux et plusieurs temps, et seront lancés officiellement le 16 janvier avec la 4e Journée de l'Export.



Journée de l'Export

Cette 4e édition de la Journée de l'Export rassemblera, le 16 janvier au matin et au CNC, distributeurs, diffuseurs, producteurs, exportateurs et institutionnels. Ces personnalités seront réunies pour analyser et confronter leurs points de vue sur les défis de l’export du cinéma et de l’audiovisuel français pour les années à venir.



Soirée d’ouverture

Le 16 janvier au soir aura lieu la projection du film d'ouverture des Rendez-vous, Le Tableau volé de Pascal Bonitzer (produit par SBS Productions et vendu par Pyramide International), au cinéma UGC Ciné Cité Bercy, suivie d'un cocktail réunissant exportateurs et acheteurs (cinéma et audiovisuels), producteurs, artistes et représentants institutionnels.



Le Tableau volé

Marchés cinéma et audiovisuel

Les marchés (cinéma et audiovisuel) auront lieu du 17 au 19 janvier inclus, à l'Hôtel du Collectionneur pour le marché cinéma, et aux Salons Hoche pour le marché audiovisuel.

Coté cinéma, sont d'ores et déjà attendus plus de 420 acheteurs internationaux, en provenance d'une cinquantaine de pays, et côté français, 47 sociétés de ventes. Les projections du marché (au nombre de 78, dont 50 market premieres) se tiendront du 16 au 19 janvier dans les salles suivantes, situées dans le quartier des Champs-Elysées : Le Club de l’Étoile, Le Balzac, Le Lincoln et Publicis Cinémas.

Côté audiovisuel, les plus de 100 acheteurs présents, venus de 27 pays, pourront rencontrer 51 sociétés françaises de distribution audiovisuelle. Les acheteurs auront à leur disposition la Screening Room mise en place par Unifrance pour le visionnage de près de 450 programmes.

Les French TV Screenings, présentations exclusives aux acheteurs audiovisuels de programmes français inédits (documentaire et fiction) par 8 distributeurs, se dérouleront quant à eux les 16 et 17 janvier au Club de l'Étoile.





Révélation des 10 to Watch 2024

Cinéastes, acteurs et actrices émergents : ils et elles ont fait parler d’eux dans les grands festivals internationaux en 2023 et seront sur les écrans du monde entier en 2024. Ce sont les nouveaux visages du cinéma français.



Sélectionnés par les journalistes internationaux Rebecca Leffler (Screen International), Fabien Lemercier (Cineuropa), Elsa Keslassy (Variety), Jordan Mintzer (The Hollywood Reporter) et Christine Masson (France Inter), les 10 to Watch 2024 incarnent le renouveau de notre cinéma par la liberté et la singularité de leurs choix artistiques, leur ambition, leur audace, leur ouverture sur le monde…

Unifrance est fière de mettre à l’honneur cette nouvelle génération qui contribue pleinement à l’effervescence de la création cinématographique tricolore, et d’encourager la diffusion de leurs œuvres au-delà des frontières hexagonales.

La liste de ces dix artistes sera révélée le 18 janvier.







French Cinéma Award

Le jeudi 18 janvier, au Ministère de la Culture, un French Cinema Award sera remis par Unifrance à Melvil Poupaud.

Créé en 2016 par Unifrance, le French Cinema Award est destiné à célébrer une personnalité de l'industrie cinématographique internationale ayant œuvré pour le rayonnement du cinéma français à travers le monde, notamment aux côtés d'Unifrance.

Ont ainsi été récompensés, depuis 2016, les producteurs Aton Soumache et Dimitri Rassam (Le Petit Prince), le distributeur italien Andrea Occhipinti (Lucky Red), le distributeur chinois La Peikang (China Film Group), le distributeur allemand Torsten Frehse (Neue Visionen), les comédiennes Isabelle Huppert, Juliette Binoche et Virginie Efira, la directrice de la Cinémathèque Chinoise Sun Xianghui, le distributeur espagnol Adolfo Blanco (A Contracorriente Films), la présidente et fondatrice de Lumière Pavilions Jane Shao, et les cinéastes Éric Toledano, Olivier Nakache et Olivier Assayas.







Lancement de MyFrenchFilmFestival

La 14e édition de MyFrenchFilmFestival sera lancée le 19 janvier. Les membres du jury officiel (Faouzi Bensaïdi, Pierfrancesco Favino, Lillah Halla, Marie Kreutzer et Katell Quillévéré) seront présents la veille au ministère de la Culture pour le French Cinema Award remis à Melvil Poupaud. Ils se réuniront dans la foulée pour la délibération du Grand Prix à un long-métrage en compétition, qui sera communiqué le vendredi 16 février.

Du 19 janvier au 19 février, les festivaliers du monde entier pourront découvrir une sélection de 26 films francophones qui ont marqué les grands festivals de cinéma internationaux : 11 longs-métrages (dont 9 en compétition) et 15 courts-métrages (dont 9 en compétition), le tout sous-titré en 11 langues : allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, japonais, mandarin, portugais, russe et ukrainien.



Press junket international

Le press junket, consacré aux films et programmes audiovisuels français amenés à sortir ou à être diffusés à l'étranger en 2024, aura lieu du 20 au 23 janvier à l'Hôtel du Collectionneur, en présence de 130 artistes français (réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes, showrunners...) qui viendront à la rencontre des journalistes internationaux.

68 films et 15 programmes audiovisuels seront au centre de ces rencontres.

Le studio photo sera confié à la photographe Marie Rouge.

Enfin, profitant de la présence de nombreux journalistes internationaux aux Rendez-vous, Unifrance s'associera également à la cérémonie des Lumières de la presse internationale, qui se tiendra le 22 janvier.

Les 26es Rendez-vous d’Unifrance à Paris bénéficient du précieux soutien de : Gouvernement français, CNC, Institut français, PROCIREP, Wallonie Bruxelles Images, TitraFilm, Davines, Le film français, Variety & Cinando.

Fournisseurs officiels : Vranken Pommery Monopole & Estandon

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.)

Le programme 10 to Watch est soutenu par Screen International.