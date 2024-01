Le comédien Melvil Poupaud, dont les quarante ans d'une longue et riche carrière l'ont progressivement imposé comme une figure essentielle du cinéma d'auteur et plus récemment de l'audiovisuel français, recevra, le 18 janvier 2024, un French Cinema Award décerné par Unifrance, au cours d'une cérémonie au ministère de la Culture (sur invitation). Créé en 2016 par Unifrance, le French Cinema Award est destiné à rendre hommage à une personnalité de l'industrie cinématographique internationale ayant œuvré pour le rayonnement du cinéma français à travers le monde. Particulièrement investi dans la promotion internationale de ses films, le comédien a voyagé très régulièrement ces dernières années avec Unifrance, pour aller à la rencontre des publics et de la presse étrangère.