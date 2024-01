Créée en 2021 par Unifrance, la Journée de l’Export réunit chaque année les distributeurs, diffuseurs, producteurs, exportateurs, artistes et institutionnels de France et d’Europe, afin de débattre sur les défis de l’export du cinéma et de l’audiovisuel français dans le monde.

La Journée de l’Export se déroule en préambule des Rendez-vous d’Unifrance à Paris, plus grands marchés et press junket au monde consacrés aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises.

Le programme de la journée

9h30 - 10h00 : Ouverture de la matinée

Discours d’ouverture par Olivier Becht - Ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger

- Ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger Mots d’introduction par Dominique Boutonnat - Président, CNC

- Président, CNC Mots d’introduction par Gilles Pélisson - Président, Unifrance

10h00 - 10h15 : Bilan cinéma par Gilles Renouard, Directeur du cinéma à Unifrance

10h15 - 10h30 : Bilan audiovisuel par Sarah Hemar, Directrice de l'audiovisuel à Unifrance

10h30 - 11h00 :

Présentation par Gilles Renouard de l'étude HEC "Cinéma et audiovisuel : Quelle présence des entreprises françaises à l’international ?"

"3 questions à..." Anne Chérel (Vice-Présidente ventes & Distribution monde, STUDIOCANAL), par Gilles Renouard

(Vice-Présidente ventes & Distribution monde, STUDIOCANAL), par Gilles Renouard "3 questions à..." Raphaëlle Mathieu (Directrice générale, Cyber Group Studios), par Gilles Renouard

11h15 - 12h45 : Table ronde "Enjeux de la promotion du cinéma et de l’audiovisuel français dans un monde incertain"

12h45 – 13h00 : Clôture