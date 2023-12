À l’occasion de la 21ème édition du festival de documentaire international CPH:DOX, qui se tiendra du 13 au 24 mars 2024 à Copenhague, Unifrance soutiendra une délégation de producteurs et productrices porteurs de projets, qui auront un accès privilégié aux activités industrie et aux nombreuses opportunités de networking offertes par le festival et son marché.