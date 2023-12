Des œuvres d’une exceptionnelle diversité (de la fiction à l’animation, du documentaire au film de genre, du court-métrage à la VR, sans oublier les séries), des auteurs singuliers, un engagement fort dans la coproduction, des films et programmes TV qui caracolent en tête des palmarès des plus grands festivals internationaux et qui s’exportent… À bien des égards, la création cinématographique et audiovisuelle française, pivot de notre exception culturelle, s’illustre en proposant une offre riche, éclectique et saluée à l’étranger.

Dans un monde globalisé marqué par l’importance croissante du numérique, en particulier dans la vie des jeunes, et face à une concurrence réelle, il paraît indispensable, en complément des opérations et des événements organisés en physique, en Europe et dans le monde, de s’emparer de ces nouveaux outils pour aller toucher les spectateurs là où ils se trouvent. C’est désormais essentiel pour accompagner la rencontre entre une œuvre et le public étranger, par définition hétéroclite dans ses goûts, ses affinités, sa langue, son système de valeurs, son exposition ou accès aux œuvres, etc. C’est un défi immense que de contribuer à conserver intact l’attrait des spectateurs des quatre coins du monde et leur curiosité à l’égard de nos films, de nos programmes, et des artistes qui leur donnent vie, qu’ils soient réalisateurs, comédiens, compositeurs, scénaristes, etc.

En appui des distributeurs, diffuseurs, journalistes, festivals et de tous les professionnels qui participent localement à faire découvrir aux publics étrangers les productions françaises, Unifrance a ainsi souhaité repenser en profondeur et structurer une véritable stratégie éditoriale de contenus sur les réseaux sociaux, à travers quelques grands objectifs :

Sensibiliser davantage le grand public étranger au cinéma et à l’audiovisuel français, développer la notoriété des productions et des artistes français et multiplier les opportunités de rencontres entre les œuvres et les publics hors de l’Hexagone, même en dehors des événements physiques

S’élargir à un public moins captif en s’ouvrant à d’autres champs (musique, littérature, gastronomie, mode, photo…) permettant d’illustrer la vitalité de la création française

Plusieurs collections concernant tous les genres du cinéma et de l’audiovisuel – la fiction comme le documentaire, l’animation et la VR – feront la part belle aux créateurs de contenus sur un mode tour à tour ludique, informatif, patrimonial, etc. Elles seront ainsi lancées dans les prochains mois sur les réseaux sociaux, et viendront amplifier les contenus déjà existants – en particulier les interviews réalisées pendant les Rendez-vous d’Unifrance à Paris, le Festival de Cannes, mais aussi à l’occasion du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, du Festival d'Annecy ou pendant Séries Mania…

Cette nouvelle stratégie de contenus s’articule autour de plusieurs piliers éditoriaux – actualités, artistes, expertise, émergence, patrimoine et icônes, intemporalité et culture française.

Parmi ces nouveaux formats, citons notamment Coming Up, un calendrier mensuel des sorties cinéma en salles dans 4 pays stratégiques (Allemagne, Espagne, Italie, Pologne) réalisés dans les langues locales, une collection qui a vocation à s’adapter aux diffusions audiovisuelles, notamment sur les plateformes ; Play, qui confie chaque mois à un compositeur de musique l’élaboration d’une playlist mettant à l’honneur les BO de films et programmes audiovisuels français, à découvrir sur les réseaux et à écouter sur Spotify ; ou encore De bouche à oreille, un module vidéo réalisé avec la complicité de 6 journalistes étrangers (Patrick Heidmann – Allemagne, David Martos – Espagne, Rebecca Leffler – États-Unis, Chiara Nicoletti – Italie, Kuriko Sato – Japon, Anna Tatarska – Pologne) qui, chaque mois, livrent à leurs concitoyens leurs coups de cœur en matière de films et programmes audiovisuels français à découvrir en salle, en VàD ou à la télévision. Il y aura aussi des masterclasses de grands réalisateurs, des interviews croisées de créateurs, des jeux, des formats autour des icônes et des œuvres cultes, des affiches de films et séries déclinées à travers le monde, des bandes-annonces et des portraits d’artistes…

Grâce à l’augmentation et la diversification des contenus diffusés sur ses réseaux sociaux, conçus comme des rendez-vous réguliers à l’intention des publics étrangers, Unifrance entend s’assurer une prise de parole plus continue afin de retenir l’attention et de fidéliser ses audiences. Une diffusion amplifiée grâce à la mise en place de partenariats (de diffusion, de production de contenus…) et un ciblage plus fin des publics doit accompagner cette nouvelle stratégie pour être pleinement efficace.

Cette stratégie éditoriale vient s’intégrer, de manière cohérente, dans l’écosystème numérique déjà déployé par l’association en s'appuyant sur trois dispositifs de promotion en ligne, dont MyMetaStories, le dernier né ; mais aussi et surtout MyFrenchShorts ainsi que MyFrenchFilmFestival, qui fêtera sa 14e édition en janvier 2024, et qui sont parvenus à construire, pas à pas, de fortes communautés d’internautes dans le monde entier, déjà conquis et fidèles, et sans doute avides de contenus sur le cinéma et l’audiovisuel tout au long de l’année.

Le nouveau site internet de l’association doit également jouer un rôle primordial pour conforter Unifrance dans son rôle, celui d’être un centre névralgique incontournable en matière d’information sur le cinéma et l’audiovisuel français à la fois pour les professionnels et les publics étrangers.