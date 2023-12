La cinéaste Alice Diop présidera le jury de la compétition officielle 2023 qui compte 11 films de court-métrage, dont 5 de réalisatrices.

Parmi eux, 7 sont des productions ou coproductions françaises :

Depuis le début de l’aventure Dakar Court, les talents féminins tiennent une place centrale dans la vie et l’histoire du festival. 2023 est résolument l’année qui les met encore plus sur le devant de la scène puisqu’elles participeront en majorité aux différentes formations et ateliers proposés durant la semaine.

Présence Unifrance

Atelier "Programmation et distribution", le mardi 12 décembre de 10 à 11 h (salle de l’Institut français) animé par Christine Gendre (Unifrance) en présence de :

Programme francophone

Le vendredi 15 décembre de 16 h à 17 h 30 (salle de l’Institut français)

À l’exception de Fairplay, tous ces courts sont l’œuvre de réalisatrices