Au cours de cette édition 2023, Unifrance a couronné deux films de grande qualité :

En compétition, 80 films de 35 nationalités ! Saluons la très belle facture des 54 œuvres de la compétition internationale et celle, non moins intéressante, de la compétition expérimentale où 26 films, aux formes singulières, ont eux aussi attiré nombre de spectateurs dans les différents lieux de projection.

Quatre titres français figurent au palmarès des jurys international et expérimental :

Parce qu’il mise sur la transmission et le partage, le Festival Tous Courts c’est aussi, durant cinq jours, la possibilité de nouer des liens : conférences, master classes, ateliers d’écriture ou autres expositions sont autant d’initiatives permettant de faire se rencontrer les acteurs de la filière.

Le Festival Tous Courts c’est encore un marché du film destiné aux professionnels accrédités.

Ouvrir des perspectives d’achat, de diffusion et de distribution, telle est la volonté des organisateurs pour valoriser la forme courte et mettre en avant ses richesses.

Soutenue par Unifrance, sa 25e édition s’est déroulée dans le très beau cadre du Cloître des Oblats. Et s’il faut admettre que les acheteurs et distributeurs étrangers n’ont pas forcément fait le déplacement, ils auront accès à la plateforme en ligne jusqu’au 31 janvier 2024 pour découvrir plus de 2900 films inscrits (dont 37 % réalisés par des femmes et 36 % de premiers films).

En parallèle au marché, Unifrance a participé à une table ronde autour des circuits de production et de diffusion qui comptait la présence d'Aurélie Chesné (France Télévisions), Hélène Vayssières (Arte), Florian Cabane (Région Sud) et Élise Notscek (Shortcuts)