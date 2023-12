Les 26es Rendez-vous d'Unifrance à Paris, plus grands marchés et press junket au monde consacrés au cinéma et à l'audiovisuel français, se dérouleront dans la capitale du 16 au 23 janvier prochain.

Unifrance est honorée de présenter, le 16 janvier au soir, au cinéma UGC Ciné Cité Bercy, à l'attention des distributeurs et acheteurs internationaux accrédités aux Rendez-vous, en ouverture de cette édition et en première mondiale, Le Tableau volé, le nouveau film de Pascal Bonitzer, en présence de l'équipe du film (sous réserves).

Scénariste très prolifique depuis le milieu des années 70, Pascal Bonitzer a apposé sa signature à de nombreux films ayant marqué le cinéma d'auteur français. Il a notamment travaillé avec André Téchiné, Jacques Rivette, Chantal Akerman, Benoit Jacquot, Raoul Ruiz ou Raoul Peck, et plus récemment avec Anne Fontaine et Pascal Thomas. Il passe à la réalisation au début des années 90, réalisant des comédies ou polars au grand raffinement psychologique : Encore (1994, nommé au César du meilleur premier film, et Prix Jean-Vigo), Rien sur Robert (1999), Petites Coupures (2003), Je pense à vous (2006), Le Grand Alibi (2008), Cherchez Hortense (2012), Tout de suite maintenant (2016) et Les Envoûtés (2019).

Le Tableau volé est son 9e film, pour lequel il fait tourner pour la première fois Alex Lutz et Léa Drucker.

Le programme des 26es Rendez-vous d'Unifrance à Paris

Les Rendez-vous d'Unifrance à Paris seront lancés officiellement le 16 janvier avec la 4e Journée de l'Export qui rassemblera en matinée, au CNC, distributeurs, diffuseurs, producteurs, exportateurs, artistes et institutionnels de France et d’Europe. Ces personnalités seront réunies pour analyser et confronter leurs points de vue sur les défis de l’export du cinéma et de l’audiovisuel français pour les années à venir.

Ce même 16 janvier, en fin de matinée débuteront les projections du marché cinéma qui se dérouleront jusqu'au 19 janvier au matin dans les salles Le Balzac, Le Lincoln, Le Club de l'Étoile et Cinémas Publicis, situées dans le quartier des Champs-Elysées.

Le 16 dans l'après-midi démarreront les French TV Screenings (présentations exclusives aux acheteurs audiovisuels de programmes français inédits) au Club de l'Étoile, qui se poursuivront jusqu'au 17 janvier en fin de matinée.

Le 16 au soir aura lieu la projection du film d'ouverture des Rendez-vous, Le Tableau volé de Pascal Bonitzer, au cinéma UGC Ciné Cité Bercy, suivie d'un cocktail réunissant exportateurs et acheteurs (cinéma et audiovisuels), producteurs et représentants institutionnels.

Les marchés (cinéma et audiovisuel) auront lieu du 17 au 19 janvier inclus, à l'Hôtel du Collectionneur pour le marché cinéma, et aux Salons Hoche pour le marché audiovisuel.

Le jeudi 18 janvier, au ministère de la Culture, un French Cinema Award sera remis par Unifrance à un artiste ayant œuvré pour le rayonnement du cinéma français à l'international.

Le press junket, consacré aux films et programmes audiovisuels français amenés à sortir ou à être diffusés à l'étranger en 2024, aura lieu du 20 au 23 janvier à l'Hôtel du Collectionneur, en présence de très nombreux artistes français (réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes, showrunners...) qui viendront à la rencontre des journalistes internationaux.