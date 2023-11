Unifrance : Comment est né le projet ?

Stéphane Drouet : Après le formidable succès de La Flamme sur Canal+ en 2020, nous avons souhaité poursuivre la série avec un nouvel univers de téléréalité à parodier. L'objectif principal de la première saison était d'utiliser les codes des émissions de rencontre et de séduction pour créer une histoire fictive incarnée par des personnages avec leur propre trajectoire, confrontés à toutes sortes de rebondissements. Avec Le Flambeau, nous avons voulu nous démarquer de la première saison en explorant un nouveau type d'environnement : les émissions de téléréalité d'aventure. C'est un univers très riche, avec un potentiel comique énorme. Nous étions à peu près sûrs de pouvoir y faire évoluer nos personnages emblématiques tout en conservant ce qui les rendait drôles et attachants dans la saison 1.

Pouvez-vous nous résumer la série en quelques phrases ?

Dans cette nouvelle saison de La Flamme, Marc fait partie d'une équipe d'aventuriers qui tentent de survivre sur l'île paradisiaque de Chupacabra. Une nouvelle aventure commence pour Marc. Mais cette fois, les règles ont changé : il n'est qu'un concurrent parmi d'autres qui doit survivre sur cette île sauvage. Entre autres surprises, Marc se retrouve face à des visages familiers... Qui sera éliminé en premier ?

Qu’est-ce qui fait sa singularité ? Quels sont ses atouts pour l’international ?

Stéphane Drouet : Cette série n'aurait jamais pu exister sans Jonathan Cohen, qui a supervisé l'ensemble du projet, de l'écriture à la réalisation et, bien sûr, en tant qu'acteur dans le rôle emblématique de Marc. Grâce à lui, un casting 5 étoiles a rejoint le projet pour donner vie à des personnages hauts en couleur de la meilleure façon possible. Nous sommes convaincus que c'est grâce à l'engagement de Jonathan et à son sens de l'humour singulier que Le Flambeau est absolument unique.

Les deux saisons ont connu un succès immédiat avec plus de 100 millions de vues sur Canal+. Par ailleurs, nous pensons que si nous avons pu toucher un public aussi large, c'est en partie parce que la série crée un univers fictif inspiré de la culture pop internationale. Les codes de la téléréalité sont mondiaux, c'est pourquoi une parodie fictive peut être comprise par tout le monde et séduire un public international.

Comment s’est passée la vente du programme à l’international ? Sa sélection aux International Emmy® Awards vous a-t-elle ouvert des portes ?

Beatriz Campos : Nous sommes très heureux du nombre de pays différents dans lesquels la série a trouvé sa place au niveau international et de l'accueil formidable qu'elle a reçu jusqu'à présent. La Flamme a été largement diffusée dans le monde entier, de l'Asie au Moyen-Orient, en passant par l'Europe et l'Amérique du Nord. Nous sommes ravis de cette nomination, car nous avons beaucoup travaillé pour positionner la série sur le marché mondial. Mais c'est aussi un témoignage de la qualité de la série, de l'intelligence de l'adaptation et de l'incroyable bouquet de talents qui y sont associés. Enfin, nous sommes extrêmement heureux de constater que même si la comédie est un genre difficile à exporter, cette série prouve que l'humour, s'il est bien écrit, peut voyager et fonctionner à l'échelle internationale. Avec deux saisons au catalogue, cette nomination arrive à point nommé pour continuer à exporter cette comédie vers encore plus de territoires.