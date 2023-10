Miraculous : Le film reste ancré en tête du classement porté par 1,1 million de spectateurs, toujours suivi par Jeanne du Barry, et ce pour le troisième mois consécutif ! Un nouvel entrant, Les As de la jungle 2 - Opération tour du monde, clôt le podium.

Un box-office français encore solide à l’international

Le cinéma français réunit 3,6 millions de spectateurs et génère 19,2 M€ de recettes en salle à l’international en septembre. Il s’agit du mois de septembre le plus riche en entrées pour les films hexagonaux des cinq dernières années ! Si l’offre de films (+13 %) et le nombre de démarrages (+20 %) augmentent par rapport au mois précédent, les entrées (-26 %) et les recettes (-9,5 %), elles, se révèlent en baisse. Les scores mensuels de Miraculous : Le film, à la fois élevés et fluctuants, impactent la performance globale : le film d’animation concentrait 68 % des entrées d’août, tandis que ce pourcentage est divisé par deux (32 %) en septembre, quand le film réunit trois fois moins de spectateurs. Hors Miraculous, les films hexagonaux mobilisent 2,44 millions de cinéphiles étrangers, contre 1,55 en août. Ainsi, on découvre que 7 titres cumulent plus de 100 000 entrées chacun (contre 1 seul en août), dont un plus de 500 000 ! Par ailleurs, il s’agit de 7 films très différents les uns des autres (animation, comédie, drame d’auteur et aventure), ce qui témoigne d’une offre tricolore diversifiée et attractive. Pour le troisième mois consécutif, Miraculous : Le film demeure en haut du podium et affiche désormais 6,73 millions d’entrées hors de nos frontières ! Ce mois-ci, le film fait sensation en Turquie, où il s’empare du haut du classement local et réunit 144 000 petits et grands (The Moments Entertainment, 0,48 M€ de recettes). 262 000 fans italiens (Medusa/Notorious, 1,58 M€) aident Jeanne du Barry à conserver la deuxième place du top mensuel pour le troisième mois consécutif. Le biopic s’illustre désormais comme le plus gros succès tricolore transalpin de 2023, et le film français le plus vu sur grand écran localement depuis fin 2019 ! Ce mois-ci, le nouvel entrant qui clôt le podium est Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde, qui ravit notamment 118 000 Vietnamiens (CGV, 0,38 M€), 80 000 Russes (Capella, 0,19 M€) et 33 000 Roumains (Cay, 0,11 M€). Côté offre familiale, les autres ambassadeurs sont Mon chat et moi, qui bâtit une solide carrière en Pologne (M2, 105 000 entrées et 0,39 M€), Tempête, lancé lui aussi en Pologne (Best, 57 000 et 0,19 M€), mais également en Italie (Eagle, 45 000 et 0,22 M€), et Pattie et la colère de Poséidon, que 74 000 Sud-Coréens ne manquent pas (Green Narae Media, 0,47 M€). Un démarrage allemand réussi (Neue Visionen, 87 000 entrées et 0,74 M€) offre aux Choses simples sa première parution au sein du top 10 mensuel, tandis qu’Une belle course y est de retour grâce à un accueil hors normes au Danemark (Angel, 44 000 et 0,36 M€), dont aucun film français (majoritaire et en français) n’avait bénéficié depuis Intouchables en 2012 ! Passages réunit davantage de cinéphiles qu’en août porté par de solides continuations et de nouveaux lancements, tandis que la Palme d’or Anatomie d'une chute trouve son public, entre autres, en Belgique (54 000 entrées et 0,46 M€) et en Grèce (Spentzos, 45 000 et 0,31 M€).

Passages

La Russie, l’Italie et l’Allemagne sur le podium des territoires

Comme de coutume, l’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (85 % des entrées mensuelles). Exactement à l’inverse du mois d’août, l’Europe occidentale et l’Océanie sont les seules régions où on recense plus de spectateurs que le mois précédent. Hors Europe, on comptabilise plus de 100 000 billets vendus et plus de 10 % de part de marché uniquement en Asie. Une fois encore, la Russie se hisse en tête des territoires étrangers (880 000 entrées), loin devant l’Italie (432 000) et l’Allemagne (332 000). La Pologne, l’Espagne, le Vietnam, la Turquie, l’ensemble Belgique & Luxembourg et la Corée du Sud viennent compléter la liste des marchés offrant chacun plus de 100 000 entrées au cinéma français.

L’animation, la comédie et le drame sont les plus plébiscités

En septembre, l’animation demeure le genre préféré à l’international (1,63 million de spectateurs, 45,7 % du total mensuel). Grâce à la belle trajectoire de Mon chat et moi en Pologne, l’aventure voit ses spectateurs plus que doubler en l’espace d’un seul mois. La comédie/comédie dramatique est portée par les exploits de Tempête, des Choses simples et d’Une belle course, tandis que le drame gagne une position sous l’impulsion de Passages et des solides débuts de carrière d’Anatomie d’une chute. Seule une poignée de tickets permettent au drame de passer devant le biopic/guerre/histoire (Jeanne du Barry). Les productions majoritairement françaises (92 % des entrées totales) et celles en langue française (89 %) se taillent la plus large part des entrées du mois. Aucune production de financement minoritairement français ne mobilise plus de 100 000 cinéphiles en septembre : le leader, Vers un avenir radieux, plafonne à hauteur de 73 000 billets vendus aux guichets étrangers. En septembre, 1,16 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (+17 %), avec Jeanne du Barry, Anatomie d’une chute et Passages en chefs de file.

Les films français dans les festivals internationaux en septembre 2023

Banel & AdamaLe TIFF (Festival international du film de Toronto) demeure aujourd’hui la rampe de lancement en Amérique du Nord de films qui ont connu leur première mondiale à Cannes ou Venise. Cette année, 35 films français sont sélectionnés à Toronto, parmi lesquels 3 dont la carrière en festival est intense cet automne, et ce avant de connaître de nombreuses sorties à travers le monde. En plus de séduire le public canadien, Banel & Adama – récompensé au Festival de Melbourne en août dernier – continue ce mois-ci sa tournée au Festival de Film de la Villa Médicis (Rome) ainsi qu’au Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF), où s’est rendue, après Toronto, sa réalisatrice, Ramata-Toulaye Sy. Également sélectionné à Cannes en compétition, L'Été dernier, de Catherine Breillat, est présenté au Festival du film de New York (NYFF) (photo) et au Filmfest Hamburg, et ce avant d’arriver à Busan ainsi qu’au Festival Varilux au Brésil. Enfin, accueilli dans quatre festivals en septembre, dont le TIFF, le NYFF et Hambourg, La Bête fut tout d’abord dévoilé à la Mostra de Venise en présence de son réalisateur Bertrand Bonello. En octobre, il poursuivra sa belle aventure festivalière au BFI (Londres) ainsi qu’à Busan.

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 12 octobre 2023. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.