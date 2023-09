Ainsi, Arnaud Desplechin s’est rendu au Pays du Soleil Levant pour une tournée promotionnelle d’une semaine, à l’occasion de la sortie le 15 septembre de son film Frère et sœur, distribué par Moviola. La société, fidèle au cinéma français, a organisé une conférence de presse et plusieurs interviews au Cerulean Tower Tokyu Hotel, ainsi que des rencontres avec le public au sein de la mythique salle Bunkamura Le Cinéma, récemment relocalisée à quelques pas du non moins célèbre carrefour piéton de Shibuya. Elle a aussi mis sur pied une impressionnante rétrospective complète de l’œuvre du cinéaste, en partenariat avec le Pia Film Festival et l’Institut Français du Japon. Certains films, tels L’Aimée ou Léo en jouant "Dans la compagnie des hommes" ont été présentées pour la première fois avec un sous-titrage japonais. De Tokyo, Arnaud Desplechin s’est ensuite déplacé à la rencontre des spectateurs de Nagoya, Osaka et Kyoto.

Dans le même temps, En corps de Cédric Klapisch connaît un excellent démarrage au box-office japonais et prend la tête du classement des salles indépendantes du pays le week-end de sa sortie. Le film a bénéficié du label « Saison du cinéma français au Japon » permettant à ses co-distributeurs New Select et Cetera d’organiser plusieurs événements promotionnels d’envergure, en présence de stars japonaises des milieux du cinéma et de la danse classique, assurant à cette sortie une très belle couverture dans les médias.



La Saison du cinéma français au Japon continue jusqu’à la fin de l’année avec des actions promotionnelles fortes et la venue des équipes des films Le Lycéen de Christophe Honoré (distribué par Cetera International), La Maison d’Anissa Bonnefont (distribué par SYNCA Creations Inc.) et La Passion de Dodin Bouffant de Trần Anh Hùng (distribué par Gaga Corporation).



Troisième plus grand marché cinématographique au monde et premier d’Asie pour les films français, le Japon est plus que jamais un territoire-clé pour les productions tricolores. Unifrance organisera les prochains Marché et Festival du film français au Japon en mars 2024.