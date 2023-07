Unifrance ouvre la Saison du cinéma français au Japon

À la suite d’un appel à candidatures lancé au printemps auprès des distributeurs japonais, 7 d’entre eux ont été sélectionnés par un jury de professionnels français. Les films français qu’ils sortiront recevront le label Saison du cinéma français au Japon et eux-mêmes recevront une aide exceptionnelle à la promotion pour une sortie commerciale. Les jurés ont été attentifs à l’originalité des actions présentées, qui devaient revêtir un fort aspect événementiel, permettre d’accroître la visibilité autour du film et susciter l’intérêt des médias japonais. Par ailleurs, via ces actions, les distributeurs étaient encouragés à tenter de nouer des partenariats publics ou privés et à chercher à élargir leur public, notamment en s’adressant à des spectateurs plus jeunes.

Fin juin, Michel Ocelot a ouvert le bal de la Saison du cinéma français au Japon en venant présenter Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse (distribué par Child Film) aux spectateurs japonais. Sur place, Michel Ocelot a également répondu aux très nombreuses demandes d’interviews de la presse locale, supervisé le doublage japonais de son film (interprété par une jeune star de kabuki), assisté à la projection anniversaire de Kirikou et la sorcière lors d’une séance à guichets fermés réservée aux enfants ou encore participé à un débat public dans une grande librairie du quartier de Ginza… La présence du maître de l’animation au Pays du Soleil Levant a permis de décupler la visibilité donnée au film, qui sortira le 21 juillet.

Il y a quelques jours, Alice Diop s’est rendue elle aussi, et pour la première fois, au Japon pour la sortie de son film multi-primé Saint Omer (distribué par Transformer, Inc.). La réalisatrice a fait systématiquement salle comble et participé à plusieurs rencontres très riches avec le public du mythique Bunkamura Le Cinéma, dans le quartier de Shibuya. Alice Diop a notamment dialogué avec le grand écrivain japonais Masatsugu Ono, par ailleurs traducteur de l’œuvre de Marie NDiaye. À Institut Français - Japon, elle a échangé avec les spectateurs à la suite de la projection de son film Nous, sacré meilleur documentaire à la Berlinale - 2021. De nombreuses interviews avec de grands journalistes et critiques japonais étaient également au programme.

Ces prochains mois et jusqu’à la fin de l’année, la Saison du cinéma français au Japon se poursuivra avec des actions promotionnelles fortes et la venue des équipes des films En corps de Cédric Klapisch (distribué par New Select Co., Ltd), Frère et sœur d’Arnaud Desplechin (distribué par Moviola), Le Lycéen de Christophe Honoré (distribué par Cetera International), La Maison d’Anissa Bonnefont (distribué par SYNCA Creations Inc.) et Mon crime de François Ozon (distribué par Gaga Corporation).

3e plus grand marché cinématographique au monde et 1er d’Asie pour les films français, le Japon est plus que jamais un territoire-clé pour les productions tricolores. Récemment, Une belle course de Christian Carion y a signé sa seconde meilleure performance à l’international après l’Allemagne, devenant par la même occasion le plus gros succès français au Japon depuis 2019.

En mars 2024, Unifrance organisera les prochains Marché et Festival du film français au Japon.

