Tous les projets français au Cartoon Forum 2023

Les projets ciblant les 6-9 ans sont majoritaires (14 projets sur 37) mais les séries s’adressant aux adolescents ou aux adultes sont aussi bien présentes avec 9 projets au total. Les coproductions internationales sont encore rares à ce stade (seulement 5) et sont produites avec des partenaires belges, danois, bulgares et britanniques.

Beaucoup de projets sont des adaptations d’œuvres littéraires françaises ou étrangères (9 au total) mais on compte aussi deux séries qui sont des variantes sérielles de films à succès : Pil, le long-métrage de Julien Fournet qui culmine à plus de 1,6 millions d’entrées en dehors de nos frontières, s’offre une déclinaison en série: Pil's adventures . C'est aussi le cas du court multiprimé Luce et le Rocher réalisé par Britt Raes qui s’adapte maintenant en série intitulée Luce and the Lovely Land.

Notons aussi que plusieurs projets sont portés par des réalisateurs et réalisatrices déjà reconnus pour leurs travaux précédents. Cédric Frémeaux, réalisateur de la série Héros à moitié, viendra présenter sa nouvelle série Filip & Fairy et Agnès Patron, César du meilleur court animé en 2021 avec L'Heure de l'ours, co-réalise une série intitulée Grandpa & Grandma Made the Revolution. Arnaud Demuynck, réalisateur de nombreux courts et plus récemment du long Yuku et la fleur de l’Himalaya, porte maintenant un projet de série appelé The Princess and the Nightingale qu’il co-réalise et produit.

Tous les projets français présentés au Cartoon Forum 2023

Pre-school

Fishie , réalisation : Dimitar Dimitrov, production : Zographic Films (Bulgarie) – Sparre Productions (Danemark) – Godo Films (France)

, réalisation : Dimitar Dimitrov, production : Zographic Films (Bulgarie) – Sparre Productions (Danemark) – Godo Films (France) Leaves and Roots, réalisation : Agathe Capin, production: Somewhere Animation (France)

Upper pre-school

Children (5 - 7)

Children (6 – 9)

Children 6 – 11

Family

Young Adults / Adults