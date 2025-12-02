La journée de séminaires ATF Leaders Dialogue se tiendra le 2 décembre, et la partie Market & Conference aura lieu de son côté du 3 au 5 décembre.

Un cocktail, organisé avec l’Ambassade de France à Singapour, sera organisé le 4 décembre 2025, de 18h à 20h, sur invitation uniquement.

17 sociétés françaises seront hébergées sur le stand Unifrance :

À propos de l'export de l'audiovisuel français en Asie et Océanie (source : Étude CNC/Unifrance)

Les exportations de programmes audiovisuels français en Asie / Océanie diminuent à nouveau de 7,2 % en 2024 pour s’établir à 13,0 M€. La zone représente 6,2 % des ventes mondiales (- 0,7 point), soit sa part la plus basse depuis 2008 (6,1 %). L’animation reste le premier genre vendu dans la zone avec 6,8 M€, soit 52,0 % du total de la zone (+5,3 points), devant le documentaire avec 2,6 M€ de ventes (19,8 % de part de marché, -4,9 points) et la fiction avec 2,0 M€ de ventes (15,2 %, -5,4 points). Les ventes d’animation progressent légèrement de 3,3 % à 6,8 M€ mais se maintiennent à un niveau inférieur à la moyenne enregistrée entre 2015 et 2024 (7,9 M€). Les ventes de documentaire et de fiction diminuent quant à elles respectivement de 25,7 % à 2,6 M€ et de 31,5 % à 2,0 M€.



À souligner cependant en point positif les bons résultats sur l’Asie du Sud-Est : Les ventes vers l’Asie du Sud-Est (dont Singapour et l’Indonésie) sont multipliées par plus de 3 en 2024 (+226,2 %), pour un total de 2,9 M€. En raison du nombre important d’acteurs présents dans ces pays, dont Canal+ au Vietnam et en Birmanie, la zone a un potentiel important pour l’audiovisuel français. En 2024, les ventes enregistrées dans la zone sont bien supérieures à la moyenne enregistrée sur la dernière décennie (1,8 M€, +62,7 %).

