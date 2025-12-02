Le prochain ATF se déroulera du 2 au 5 décembre prochain. Cet événement annuel, qui se tient comme chaque année au Marina Bay Sands de Singapour, est une plateforme majeure pour l’industrie de la télévision en Asie, attirant des professionnels – diffuseurs, producteurs, distributeurs – en provenance de plus de 60 pays.
La journée de séminaires ATF Leaders Dialogue se tiendra le 2 décembre, et la partie Market & Conference aura lieu de son côté du 3 au 5 décembre.
Un cocktail, organisé avec l’Ambassade de France à Singapour, sera organisé le 4 décembre 2025, de 18h à 20h, sur invitation uniquement.
17 sociétés françaises seront hébergées sur le stand Unifrance :
- Xilam Animation
- Superights
- SND
- Prime Entertainment Group
- Moon-Keys International Content
- Millimages
- MIAM! distribution
- Mediawan Rights
- Mediawan Kids & Family
- Mediatoon Distribution
- Kwanza
- Hari International
- France tv distribution
- Federation International
- Dandelooo
- La Chouette Compagnie
- Animaj
À propos de l'export de l'audiovisuel français en Asie et Océanie (source : Étude CNC/Unifrance)
Les exportations de programmes audiovisuels français en Asie / Océanie diminuent à nouveau de 7,2 % en 2024 pour s’établir à 13,0 M€. La zone représente 6,2 % des ventes mondiales (- 0,7 point), soit sa part la plus basse depuis 2008 (6,1 %). L’animation reste le premier genre vendu dans la zone avec 6,8 M€, soit 52,0 % du total de la zone (+5,3 points), devant le documentaire avec 2,6 M€ de ventes (19,8 % de part de marché, -4,9 points) et la fiction avec 2,0 M€ de ventes (15,2 %, -5,4 points). Les ventes d’animation progressent légèrement de 3,3 % à 6,8 M€ mais se maintiennent à un niveau inférieur à la moyenne enregistrée entre 2015 et 2024 (7,9 M€). Les ventes de documentaire et de fiction diminuent quant à elles respectivement de 25,7 % à 2,6 M€ et de 31,5 % à 2,0 M€.
À souligner cependant en point positif les bons résultats sur l’Asie du Sud-Est : Les ventes vers l’Asie du Sud-Est (dont Singapour et l’Indonésie) sont multipliées par plus de 3 en 2024 (+226,2 %), pour un total de 2,9 M€. En raison du nombre important d’acteurs présents dans ces pays, dont Canal+ au Vietnam et en Birmanie, la zone a un potentiel important pour l’audiovisuel français. En 2024, les ventes enregistrées dans la zone sont bien supérieures à la moyenne enregistrée sur la dernière décennie (1,8 M€, +62,7 %).