Nouvelle ampleur pour cette édition 2026 avec une audience prévue de 3000 lycéens et lycéennes (contre 2000 en 2025) au gré de 60 projections pour les six films sélectionnés, dans 20 villes entre la France et l'Italie.

Chaque film est accompagné de dossiers pédagogiques, de rencontres et de moments de débat avec les auteurs.

Lors des précédentes éditions, les lycéens ont rencontré par exemple Michel Gondry, Nicolas Philibert, Delphine et Muriel Coulin, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, etc.



La sélection officielle du Prix Palatine 2026

Films en compétition pour le jury en Italie

Un troisième film sera sélectionné en janvier, en collaboration avec le Festival Rendez-vous – Nuovo cinema francese, organisé par Unifrance et l’Institut Français Italie.



Films en compétition pour le jury en France

Le vote du jury aura lieu en mai, avec une remise du Prix Palatine 2026 ‘Meilleur film français’ et ‘Meilleur film italien’ à Rome et à Paris.

Pour mémoire : en 2025, ce sont Jouer avec le feu, de Delphine Coulin et Muriel Coulin, et Prima la vita, de Francesca Comencini, qui avaient remporté les prix.