L'American Film Market (AFM) est le marché américain des films indépendants, et un des marchés majeurs du film au monde. La 46e édition se déroulera du 11 au 16 novembre 2025 au Fairmont Century Plaza à Los Angeles.

Les distributeurs, exportateurs et producteurs de plus de 60 pays feront le déplacement pour participer à l’événement.