Cette année, l’événement accueillait les pavillons nationaux de la Corée du Sud et de la France, ainsi que d’importantes délégations venues d’Asie, rassemblant plus de 51 exposants internationaux et 67 entreprises taïwanaises.

Unifrance était présente sur le pavillon français, organisé conjointement par l’Institut français et Business France, qui a réuni 10 entreprises couvrant les secteurs du cinéma, de l’animation, du documentaire et du contenu immersif. Ce pavillon proposait également des rencontres professionnelles, favorisant la collaboration entre Taïwan et le marché français.

La délégation Unifrance était composée des sociétés Ellipse Animation, Normaal Animation, Program 33 et Seventine.

À leurs côtés, figuraient les délégations du CNC, du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de Séries Mania, de Bpifrance (Plan French Touch), d’ICC Immersion, de Shoot the Book, de Gobelins - L'École de l'Image, ainsi que les sociétés de production d’animation Sacrebleu Productions et 2 Minutes.

Lors de l’événement, la section TCCF Pitching, l’une des trois principales composantes du TCCF, a invité des créateurs du monde entier à présenter leurs projets innovants, parmi lesquels plusieurs projets français.