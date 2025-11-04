Unifrance disposera pour la première fois d’un stand sur lequel l’association accueillera trois sociétés adhérentes : Ampersand, MIAM! distribution et Only Distrib.

Cette participation vise à renforcer la présence des programmes audiovisuels français au Moyen-Orient, une région où les recettes d’exportation ont atteint 3,4 M€ (+0,9 % par rapport à 2023) et où la fiction a enregistré des performances record avec +212,0% sur un an (pour 0,9 M€ de revenus), soit le niveau le plus élevé de la décennie, bien au-dessus de la moyenne des dix dernières années (+187,9 %, soit 0,3 M€).