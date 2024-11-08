Pour ce 34e MyFrenchShorts, et dans le cadre de MyFrenchAnimationDays (MyFAD), Unifrance présente Soleil gris, court-métrage d'animation de la réalisatrice Camille Monnier, à découvrir gratuitement, et dans le monde entier, sur Youtube jusqu'au 16 avril 2026.
Sous un soleil caniculaire, Charlie s’ennuie ferme et rêve d’aller à la mer. Mais elle est contrainte de garder un motel miteux avec sa cousine Jess qui reste affalée dans son transat. Les deux ados ne s’entendent pas et se chamaillent à la moindre occasion. À la radio, la voix monocorde d’un éminent chercheur en collapsologie prédit une fin du monde imminente. La piscine est vide, le soleil tape, la tension monte : l’apocalypse écologique annoncé sur les ondes fait soudain irruption dans la réalité.
Regard mordant sur la pollution et le péril écologique imminent, Soleil gris a été séletionné dans de très nombreux festivals internationaux (Locarno, Berlinale, Clermont-Ferrand, IndieLisboa parmi des dizaines d'autres) et à remporté plusieurs prix, dont celui de la Meilleure animation au Zinebi 2024.
Remerciements à Novanima.
Pour voir le film (avec sous-titres anglais),
cliquez sur l'image ci-dessous
