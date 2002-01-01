Cette revue de presse internationale recense les actualités majeures de ces derniers mois concernant l'industrie de l'animation et les sorties de productions françaises dans le monde.
Les ventes de l’animation française s’élèvent à 5,9 millions d’entrées en 2024
KidScreen – 14 janvier 2025
Animated films accounted for 17.7% of the total number of movie tickets sold worldwide for French cinema exports in 2024, and a few kids’ titles made the top- 10 list, according to new data from Unifrance.
Bilan positif pour Cartoon Movie
Écran Total – 13 mars 2025
La 27e édition de la manifestation bordelaise a rasséréné les auteurs, réalisateurs et producteurs, percutés par la crise qui a ralenti le marché.
L’importance de renforcer les alliances européennes : Interview d’Emmanuelle Pétry
C21 Media, Karolina Kaminska – 8 avril 2025
Emmanuelle Pétry, productrice et directrice internationale de la société d'animation française Dandelooo, évoque l'importance du renforcement des alliances européennes dans un monde incertain.
Pourquoi Annecy est devenue la capitale mondiale de l’animation
- Why Annecy Has Become an Essential Stop on My Festival Calendar: It’s the World Capital of Animation
Variety, Peter Debruge – 7 juin 2025
« Quand on me demande quel est mon festival de cinéma préféré, je sais ce que l'on attend de moi : quelque chose de prestigieux et d'exclusif, comme Venise ou Cannes, avec leurs premières sur tapis rouge et leurs interminables standing-ovations, où le cinéaste lauréat repart avec une récompense en or, qu'il s'agisse d'un Lion, d'un Ours ou d'une Palme d'or. »
L’École des Gobelins et l’agence taïwanaise Taicca signent un accord de partenariat
- Taicca and Gobelins Paris Announce Partnership at Annecy to ‘Nurture Original Stories from Taiwan’: ‘Dream Bigger and Reach Further’
Variety, Marta Balaga – 10 juin 2025
L'Agence taïwanaise pour la création numérique (Taicca) a annoncé un partenariat stratégique avec l'école d'animation Gobelins - L'École de l'Image lors du marché MIFA du film et de la télévision d'Annecy.
Annecy revèle le fossé entre les espoirs des étudiants et la réalité de l’industrie
Cartoon Brew, Amid Amidi – 17 juin 2025
Le marché MIFA du Festival d'Annecy a connu une croissance rapide ces dernières années. En effet, plus de 18 000 personnes ont participé au festival couplé au marché, un record. Cependant, cette croissance pourrait s'avérer insoutenable si les organisateurs ne s'attaquent pas à la "crise fondamentale de l'offre et de la demande" qui touche le secteur, selon les termes du critique médiatique Matt Jones.
Rapport Netflix : la moitié de ses 300 millions d’utilisateurs regardent désormais de l’animation
- Anime’s Global Takeover: One In Three Consumers Watch Weekly, 150 Million Netflix Subscribers Are Tuning In
Cartoon Brew, Jamie Lang – 7 juillet 2025
Lors du bilan de son Anime Expo, Netflix a révélé que la moitié de ses 300 millions d'utilisateurs mondiaux regardent désormais des anime. Ce chiffre correspond à une récente étude de Dentsu, qui a révélé que 48 % des téléspectateurs d'anime dans le monde s'abonnent à Netflix pour en regarder, ce qui place le service de streaming loin devant ses concurrents, comme Disney+ (32 %) et Prime Video (29 %).
Les Triplettes de Belleville continuent à nous émouvoir 23 ans après
European Animation Journal, Greta Amadeo – 15 juillet 2025
Coproduction franco-belgo-canadienne, Les Triplettes de Belleville est rapidement devenu l'une des œuvres les plus emblématiques de l'animation européenne du début des années 2000, jouant un rôle-clé dans la mise en lumière du cinéma d'animation francophone à l'échelle mondiale.
Arco est devenu l’un des films d’animation le plus ‘buzziest’ de 2025 ! Voici pourquoi :
- From Mexico to Miyazaki: Ugo Bienvenu’s Global ‘Arco’ Influences And Why Natalie Portman Produced Her First Animated Feature
Cartoon Brew, Jamie Lang – 8 septemre 2025
Depuis son grand prix à Annecy en juin dernier, Arco est devenu l'un des films d'animation les plus attendus de 2025, tant par les amateurs du genre que par les pronostiqueurs des récompenses cinématographiques.