Les ventes de l’animation française s’élèvent à 5,9 millions d’entrées en 2024

KidScreen – 14 janvier 2025

Animated films accounted for 17.7% of the total number of movie tickets sold worldwide for French cinema exports in 2024, and a few kids’ titles made the top- 10 list, according to new data from Unifrance.

Bilan positif pour Cartoon Movie

Écran Total – 13 mars 2025

La 27e édition de la manifestation bordelaise a rasséréné les auteurs, réalisateurs et producteurs, percutés par la crise qui a ralenti le marché.

L’importance de renforcer les alliances européennes : Interview d’Emmanuelle Pétry

C21 Media, Karolina Kaminska – 8 avril 2025

Emmanuelle Pétry, productrice et directrice internationale de la société d'animation française Dandelooo, évoque l'importance du renforcement des alliances européennes dans un monde incertain.

Pourquoi Annecy est devenue la capitale mondiale de l’animation

Variety, Peter Debruge – 7 juin 2025

« Quand on me demande quel est mon festival de cinéma préféré, je sais ce que l'on attend de moi : quelque chose de prestigieux et d'exclusif, comme Venise ou Cannes, avec leurs premières sur tapis rouge et leurs interminables standing-ovations, où le cinéaste lauréat repart avec une récompense en or, qu'il s'agisse d'un Lion, d'un Ours ou d'une Palme d'or. »

L’École des Gobelins et l’agence taïwanaise Taicca signent un accord de partenariat

Variety, Marta Balaga – 10 juin 2025

L'Agence taïwanaise pour la création numérique (Taicca) a annoncé un partenariat stratégique avec l'école d'animation Gobelins - L'École de l'Image lors du marché MIFA du film et de la télévision d'Annecy.

Annecy revèle le fossé entre les espoirs des étudiants et la réalité de l’industrie

Cartoon Brew, Amid Amidi – 17 juin 2025

Le marché MIFA du Festival d'Annecy a connu une croissance rapide ces dernières années. En effet, plus de 18 000 personnes ont participé au festival couplé au marché, un record. Cependant, cette croissance pourrait s'avérer insoutenable si les organisateurs ne s'attaquent pas à la "crise fondamentale de l'offre et de la demande" qui touche le secteur, selon les termes du critique médiatique Matt Jones.

Rapport Netflix : la moitié de ses 300 millions d’utilisateurs regardent désormais de l’animation

Cartoon Brew, Jamie Lang – 7 juillet 2025

Lors du bilan de son Anime Expo, Netflix a révélé que la moitié de ses 300 millions d'utilisateurs mondiaux regardent désormais des anime. Ce chiffre correspond à une récente étude de Dentsu, qui a révélé que 48 % des téléspectateurs d'anime dans le monde s'abonnent à Netflix pour en regarder, ce qui place le service de streaming loin devant ses concurrents, comme Disney+ (32 %) et Prime Video (29 %).

Les Triplettes de Belleville continuent à nous émouvoir 23 ans après

European Animation Journal, Greta Amadeo – 15 juillet 2025

Coproduction franco-belgo-canadienne, Les Triplettes de Belleville est rapidement devenu l'une des œuvres les plus emblématiques de l'animation européenne du début des années 2000, jouant un rôle-clé dans la mise en lumière du cinéma d'animation francophone à l'échelle mondiale.

Arco est devenu l’un des films d’animation le plus ‘buzziest’ de 2025 ! Voici pourquoi :

Cartoon Brew, Jamie Lang – 8 septemre 2025

Depuis son grand prix à Annecy en juin dernier, Arco est devenu l'un des films d'animation les plus attendus de 2025, tant par les amateurs du genre que par les pronostiqueurs des récompenses cinématographiques.