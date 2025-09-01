Unifrance est heureuse d'annoncer les dates des 32es Rendez-vous d’Unifrance au Havre, plus grand marché au monde consacré aux programmes audiovisuels français, qui se tiendra pour la troisième année consécutive sur la côte normande, du 7 au 11 septembre 2026.
Pour mémoire et en quelques chiffres, les Rendez-vous d'Unifrance au Havre 2025 ont réuni :
- 150 acheteurs audiovisuel issus de 40 pays
- 51 sociétés de distribution audiovisuelle
- Plus de 500 programmes disponibles sur la Screening Room dédiée à l’évènement
- Projections, conférences, cocktails et dîners
Redécouvrez en vidéo les temps forts des Rendez-vous d’Unifrance au Havre 2025 :
