Unifrance : Comment est né le projet Petite Casbah, ainsi que votre collaboration avec la co-scénariste Alice Zeniter [autrice du roman "L’Art de perdre", récompensé par de nombreux prix] ?

Darjeeling : Le projet Petite Casbah est né chez France Télévisions, qui souhaitait aborder des sujets historiques après le succès de la série Les Grandes Grandes Vacances. Lors de nos échanges avec les équipes jeunesse, l’idée de raconter l’histoire de l’Algérie s’est rapidement imposée. Il nous a semblé évident de proposer à Alice Zeniter de participer au projet. "L’Art de perdre" nous avait profondément marqués par la justesse et la puissance de son récit. Malgré un agenda chargé à l’époque, elle a accepté immédiatement.



La série d’animation évoque l’Algérie aux prémices de l’indépendance, à hauteur d’enfant. Souhaitiez-vous sensibiliser les enfants d’aujourd’hui à cette période encore taboue de l’Histoire, de manière ludique ?

D : Exactement ! Nous voulions sensibiliser les enfants à cette période encore peu abordée. L’idée était d’éveiller leur conscience sans montrer directement la violence de la guerre, tout en ouvrant un espace de dialogue au-delà des récits officiels.

Par ailleurs, la série se décline sur Lumni.fr avec une collection de 6 modules éducatifs de 5 minutes, "Petite Casbah, raconte-moi l’Algérie". Par le prisme des personnages principaux, l'histoire des origines de chacun est retracée et, à travers elles, les différentes vagues de migration qui ont peuplé l’Algérie.



Le sujet de la série lui confère une portée intergénérationnelle. Aviez-vous également l’intention qu’elle soit regardée en famille et qu’elle suscite des échanges ?

D : C’était essentiel. Nous avons travaillé pour que la série puisse être regardée en famille et qu’elle provoque des discussions. Cela a fonctionné : nous avons reçu de nombreux retours de grands-parents qui, grâce à Petite Casbah, ont enfin pu parler de cette période avec leurs enfants et petits-enfants.



La représentation de la ville d’Alger dans les années 1950 constitue un décor central de la série. Comment avez-vous procédé pour en restituer une vision à la fois réaliste et magnifiée ?

D : Pour recréer Alger dans les années 1950, l’équipe graphique dirigée par Élodie Remy s’est appuyée sur des archives photographiques et vidéo, mais aussi sur des témoignages. L’objectif était de restituer l’ambiance, les sensations et l’architecture si particulière de la ville, avec une touche poétique.



Petite Casbah porte des valeurs humanistes telles que la tolérance, la fraternité ou encore la justice… Diriez-vous que cela lui confère une portée universelle, susceptible de toucher les enfants du monde entier ?

MIAM! Animation : "Petite Casbah" transmet un message universel, à travers ses quatre héros, issus de communautés différentes, qui deviennent meilleurs amis. Dans une Algérie divisée, ils franchissent les barrières religieuses, politiques et sociales, pour vivre leurs aventures. Leur combat : affronter l’injustice avec courage et solidarité.



La sélection de la série en compétition au Festival d'animation d’Annecy a offert à la série une grande visibilité à l’international. Pourriez-vous revenir sur son parcours à l’étranger ? Avez-vous d’autres ambitions internationales pour la série ?

M.A. : Petite Casbah a séduit plusieurs diffuseurs internationaux tels que RTS (Suisse), DR (Danemark), RAI (Italie), TFO (Canada) et TV5Monde (Monde francophone). Un format long de 90 minutes est actuellement en préparation, afin de toucher un public encore plus large grâce à une sortie en salle.



Petite Casbah