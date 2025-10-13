Aux côtés des plus de 350 exposants attendus, Unifrance déploiera sa présence sur un stand situé au Palais des Festivals (P-1.E.1), où l’association accueillera 31 sociétés adhérentes.

C’est sur cet espace dédié à la production française qu’Unifrance organisera, le mardi 14 octobre de 17h30 à 19h, un cocktail destiné à célébrer la création audiovisuelle française et à multiplier les opportunités de rencontres professionnelles.

Cette année, un focus a été organisé sur l’économie des créateurs afin de créer des passerelles et ouvrir de nouvelles opportunités et collaborations entre créateurs numériques, producteurs de télévision, plateformes, distributeurs et marques.



Les sociétés présentes sur le stand Unifrance :