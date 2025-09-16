C’est Un autre père, écrit et réalisé par Pierre Linhart, produit par Storia Television, en coproduction avec ARTE France et Sequel Prod et distribué par Mediawan Rights, qui a été distingué cette année à l’occasion de la cérémonie de remise des prix du Festival de la Fiction de La Rochelle, qui s’est déroulée samedi 20 septembre, avec en maîtresse de cérémonie l’humoriste Antonia De Rendinger.



Un autre père raconte l’histoire de Thibaut, 40 ans, qui élève seul son fils de 7 ans, Gabriel, adopté en Afrique. Face à la crise que traverse son fils, il décide de retourner avec lui au Sénégal, à la recherche de sa mère biologique, Yawa, qu’il a connue autrefois. Mais c’est un autre lien brisé qui resurgit au cours de ce voyage et conduira Thibaut à recoller les morceaux de sa vie amoureuse passée, et à fonder une nouvelle famille.



On retrouve au casting d’Un autre père, qui sera diffusé sur ARTE, les comédiens Jean Le Peltier, Ladi Emeruwa, Tyron Bayinieni, Hélène Theunissen et Martine De Souza.



Pour rappel, le Jury du Prix de la presse étrangère x Unifrance était composé cette année des journalistes Cassie Jo Panayis (SA People, Afrique du Sud), Philippe Congiusti (RTS, Suisse), et Cédric Petit (Le Soir, Belgique).



Au cours de leurs délibérations, ces derniers ont salué la qualité des unitaires prétendant au prix, et ont déclaré, à propos d’Un autre père : "Dans une sélection riche en œuvres s'enracinant dans les questionnements sur la parentalité, "Un autre père", odyssée aussi intime qu'universelle, nous a touchés pour son approche sensible et juste, au niveau de l'écriture, de la photographie et de la prestation de ses acteurs."