Depuis sa première présentation au Festival de Cannes, Un simple accident, fable morale et politique puissante tournée en Iran dans la clandestinité et dont la post-production a entièrement été réalisée en France, connaît un succès phénoménal : après la Palme d’or – décernée par le jury présidé par Juliette Binoche – de nombreux hommages et prix ont suivi, ainsi que d'innombrables sélections en festivals. Du Festival de Telluride à celui de Melbourne, du TIFF au Festival du film de New York, de Busan à Lima, en passant par Locarno, le film séduit le public dans le monde entier, et est ou sera vendu à peu près partout. Il sortira en France le 1er octobre, et mk2 films en assure les ventes internationales.

Rappelons que le film de Jafar Panahi a été choisi par une commission indépendante composée de 11 membres, mise en place par le CNC. Cette année encore était une année très compétitive : les 5 films finalistes connaissent tous une carrière importante à l’international, aux Etats-Unis en particulier. Qu'il s'agisse du film d'animation Arco d’Ugo Bienvenu, de Nouvelle Vague de Richard Linklater, de La Petite Dernière de Hafsia Herzi ou encore de Vie privée de Rebecca Zlotowski, tous connaîtront une carrière importante aux Etats-Unis, et de nombreuses sorties à l’international.

Choisir un seul film, pour un pays comme la France, mondialement reconnue pour son savoir-faire en termes de production indépendante et diversifiée, est depuis toujours une tâche difficile. Le choix, cette année, d'Un simple accident, consacre la noble ambition que nous accordons, dans notre pays, à l'art et à la culture, et notre attachement viscéral à la liberté de création par-delà les frontières. C'est un choix qui reflète les valeurs de la France comme terre d'accueil cinématographique, pour tous les artistes et les cinéastes du monde. Grâce à leurs films, parfois réalisés au péril de leur vie comme dans le cas de Jafar Panahi, ils font entendre leur voix singulière et universelle pour la tolérance, la paix et la liberté.

Dans les semaines et mois à venir, Unifrance se tiendra pleinement aux côtés d’Un simple accident afin de l’accompagner dans la prestigieuse course à l’Oscar du Meilleur film international. Unifrance soutiendra également tous les autres films français qui tenteront leur chance pour une nomination dans les autres catégories de l’Académie des Oscars.

La shortlist des films en lice pour l'Oscar du Meilleur film international sera dévoilée le 16 décembre, et c'est le 22 janvier que la liste des 5 films finalistes sera annoncée.

La 98e cérémonie des Oscars aura lieu le 15 mars 2026.