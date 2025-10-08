➡️ Le programme complet des 23es Rendez-vous est à retrouver ici

Vous pouvez vous inscrire via ce lien

• Marketing Next Gen : toucher les Millennials et la Gen Z – Mathieu Robinet (Tandem Films)

Comment toucher un jeune public dans un marché fragmenté, entre festivals, salles, plateformes de streaming et réseaux sociaux ? Quelles stratégies permettent réellement de capter l’attention des Millennials et de la génération Z ? Distributeur et acteur clé de l’innovation sur le marché français, Mathieu Robinet montrera comment une approche résolument numérique dans la conception des campagnes, des formats sur les réseaux, permet d’aborder des communautés de public avec agilité et d’ouvrir de nouvelles voies de communication comme des événements ancrés dans des communautés actives.



Son expérience en témoigne : le marketing ne se résume pas à la publicité – il peut être le moteur de nouvelles formes de communautés cinéphiles et de participation.

• Case study : Sound of Falling de Mascha Schilinski (Compétition officielle à Cannes, Prix du Jury, candidat de l'Allemagne pour l'Oscar du meilleur film étranger) – Maren Schmitt & Lucas Schmidt (Studio Zentral)

Quatre destins de femmes sur un siècle, réunis en un même lieu – Sound of Falling de Mascha Schilinski a été présenté en première mondiale en compétition à Cannes en 2025, où il a reçu le Prix du Jury. Alliant radicalité formelle, force visuelle et profondeur poétique, ce film s’impose comme un exemple fort d’un cinéma innovant et audacieux. Les producteurs Lucas Schmidt et Maren Schmitt offrent un aperçu de la genèse de ce projet artistiquement très ambitieux, et évoquent l’équilibre entre la vision créative et la réalité de la production, dans leur collaboration avec une jeune équipe créative soudée.



Sortie en salles : Allemagne – 28 août 2025 • France – 7 janvier 2026

©2025 June Films - Katuh Studio - Arte France - mk2films