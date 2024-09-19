Comme chaque année, sept longs métrages français partent à l’assaut du Mexique à partir du 11 septembre, avant de poursuivre leur route à travers le continent jusqu'en octobre, via le très populaire Tour de Cine Francés latino-américain, qui en est déjà à sa 29e édition.
Co-organisé par la société de distribution mexicaine de films français Nueva Era Films, le réseau d'exploitation Cinépolis, et le réseau des Alliances Françaises du pays et l'Ambassade de France au Mexique, le Tour de Cine Francés a attiré près de 230 000 spectateurs en 2024 - le record absolu restant les 420 000 entrées comptabilisées en 2018.
La sélection visitera de nouveau cette année, en plus de 70 villes du Mexique, le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama.
Plusieurs artistes ont soutenu le Tour en participant à un press-junket virtuel organisé chez Unifrance en amont de son lancement : Johann Dionnet, Baptiste Lecaplain, Carine Tardieu, Cédric Klapisch, Suzanne Lindon, Eric Besnard, Maël Piriou et Grégory Gadebois.
La sélection 2025
En lien avec cette actualité
Films(7)
Manifestations(2)
Tour de Cine Francés - 2024
Festival long-métrage
Mexique
du
au
Tour de Cine Francés - 2025
Festival long-métrage
Mexique
du
au