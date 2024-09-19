Co-organisé par la société de distribution mexicaine de films français Nueva Era Films, le réseau d'exploitation Cinépolis, et le réseau des Alliances Françaises du pays et l'Ambassade de France au Mexique, le Tour de Cine Francés a attiré près de 230 000 spectateurs en 2024 - le record absolu restant les 420 000 entrées comptabilisées en 2018.

La sélection visitera de nouveau cette année, en plus de 70 villes du Mexique, le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama.

Plusieurs artistes ont soutenu le Tour en participant à un press-junket virtuel organisé chez Unifrance en amont de son lancement : Johann Dionnet, Baptiste Lecaplain, Carine Tardieu, Cédric Klapisch, Suzanne Lindon, Eric Besnard, Maël Piriou et Grégory Gadebois.



La sélection 2025