Unifrance est heureuse d'annoncer les dates des 28es Rendez-vous d'Unifrance à Paris, plus grands marché et press junket au monde consacrés au cinéma et à l'audiovisuel français.

Ces Rendez-vous auront lieu du 13 au 21 janvier 2026 dans la capitale, et se déclineront, comme chaque année, en un marché et un press junket, au cœur de nombreux événements mettant en valeur la richesse de la création française auprès de l'international.