Unifrance est heureuse d'annoncer les dates des 28es Rendez-vous d'Unifrance à Paris, plus grands marché et press junket au monde consacrés au cinéma et à l'audiovisuel français.
Ces Rendez-vous auront lieu du 13 au 21 janvier 2026 dans la capitale, et se déclineront, comme chaque année, en un marché et un press junket, au cœur de nombreux événements mettant en valeur la richesse de la création française auprès de l'international.
Pour mémoire et en quelques chiffres, les Rendez-vous d'Unifrance à Paris 2025 ont réuni :
- 453 acheteurs cinéma
- 100 acheteurs audiovisuel
- 45 sociétés de vente cinéma
- 50 sociétés de distribution audiovisuelle
- 9 sociétés de court-métrage
- 129 artistes du cinéma et de l'audiovisuel français présents
- 119 journalistes étrangers issus de 30 pays
Au cours du marché ont été présentés 85 films, dont 41 en avant-première marché, et 8 contenus audiovisuels inédits lors des Paris Screenings (fiction et documentaire).
Au cours du press junket international ont été réalisées 856 interviews, pour un total de 609 sorties internationales en 2025, couvrant 92 films et 13 programmes audiovisuels.
