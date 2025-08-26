Après Noé Debré en 2024, Fanny Herrero recevra cette distinction lors d'une cérémonie qui aura lieu le 3 septembre au Palais Bénédictine, à Fécamp, pendant les Rendez-vous d'Unifrance au Havre.

Scénariste et showrunneuse, Fanny Herrero travaille pour la télévision depuis 2007. Elle a participé à l’écriture de nombreuses séries, dont "Les Bleus" (M6), "Fais pas ci, fais pas ça" (France 2), "Odysseus" (Arte), "Un village français" (France 3) ou encore "Kaboul Kitchen" (Canal+).



Elle est la créatrice de "Drôle" (Netflix), une dramédie qui suit les trajectoires entremêlées de quatre jeunes stand-upeurs à Paris, ainsi que de Dix pour cent (France 2 / Netflix), comédie culte sur les coulisses d’une agence artistique parisienne, qu’elle a pilotée pendant trois saisons.



Succès international, adaptée dans plus de dix pays, Dix pour cent a reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles l’International Emmy Award de la Meilleure comédie en 2021.



En 2023, Fanny Herrero a également rejoint l’équipe d’auteurs en charge de la conception de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, aux côtés de la romancière Leïla Slimani, de l’historien Patrick Boucheron et du directeur artistique Thomas Jolly.