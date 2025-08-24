Cette initiative s’inscrit dans le programme fourni d'échanges franco-italiens engagés conjointement par Unifrance et l'Institut français Italie avec de nombreux partenaires italiens tout au long de l'année, ainsi que dans l’engagement d’Unifrance en faveur de l’accompagnement des jeunes professionnels eet professionnelles faisant la transition du court au long-métrage.

Du 6 au 9 novembre, le programme Industry proposera des sessions de pitchs de projets, des tables rondes sur les opportunités de financement en France et en Italie, des rencontres one-to-one ainsi que des temps de réseautage, dont un cocktail français organisé avec le soutien du Consulat général de France à Florence.



Critères d’éligibilité :

Être adhérent·e Unifrance pour l’année en cours

Avoir produit au moins deux courts-métrages

Avoir un projet de premier long-métrage en développement en lien avec l’Italie



Dossier de candidature (en anglais) :

Présentation de la société et line-up

Profil du/de la candidat·e

Présentation du projet de long-métrage

Lettre de motivation



📧 Envoyez votre candidature à : tiziana.degidio@unifrance.org

📅 Date limite d’envoi : 17 septembre 2025

La sélection des candidats sera opérée par le Festival dei Popoli.

Attention : Les frais d’hébergement et de participation au programme sur place seront intégralement pris en charge. Les frais de voyage restent à la charge du candidat. Les candidats sélectionnés s’engagent à participer à l’ensemble des activités prévues par le programme.