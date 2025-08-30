Lancée en 2018, l'étude sur l'exportation des œuvres immersives est la plus "jeune" d'Unifrance. Au fil des années, elle a permis de suivre l'évolution de la circulation des créations françaises hors de nos frontières et a révélé un secteur en mutation continue – de même que le peu de données de vente et de consommation existantes ou accessibles.

D'autant plus de raisons qui nous poussent à reconduire cette étude au fil des années, et qui caractérisent les indicateurs de 2024. S'ils suivent une tendance à la baisse par rapport à 2023, ceci est dû à l'actuelle impossibilité de comptabiliser une large part de l'export d'œuvres immersives, car, dans les faits, la création française demeure au cœur de l'offre mondiale. D'un côté, les plateformes semblent moins investir par rapport au passé, tandis que les lieux physiques, très impactés pendant et après la pandémie, retrouvent un nouvel élan. Pratiquement absent auparavant, l’immersive Projection & FullDome représente près d'un tiers du chiffre d'affaires annuel français en 2024.

En ce qui concerne les festivals, 2024 est une année en or pour la France, repartie avec de nombreux premiers prix des principales manifestations. Bien que le panorama des festivals proposant des œuvres XR ne cesse de se redessiner, l'offre tricolore, elle, occupe une place de choix aux yeux des sélectionneurs étrangers.

Ce bilan se présente dans un format renouvelé. En plus d'avoir actualisé la classification des formats de création, la structure a été réorganisée et rendue plus cohérente : le sens de la lecture propose d'abord un commentaire qui met en avant les tendances de l'année 2024, enrichi d’expériences partagées par de professionnels du secteur récoltées pendant des entretiens qualitatifs ; puis, des graphiques et des tableaux qui permettent de suivre l'évolution des indicateurs depuis la mise en place de l'étude en 2017, et répartis selon 3 grands thèmes – l’analyse des œuvres, l’analyse des zones géographique et l’analyse des acheteurs.

LES GRANDS INDICATEURS EN 2024

À l'export

1 112 766 € de chiffre d'affaires, 244 ventes et 74 titres vendus.

de chiffre d'affaires, ventes et titres vendus. 118 acheteurs, dont le leader est National Museum of Australia (Australie).

acheteurs, dont le leader est (Australie). L' Immersive Projection & FullDome représente plus de 30 % de l'export total.

représente plus de de l'export total. Pompéi, première œuvre immersive française selon le chiffre d'affaires.

première œuvre immersive française selon le chiffre d'affaires. Empereur, première œuvre immersive française selon le nombre de ventes.

première œuvre immersive française selon le nombre de ventes. L'Asie et la Chine sont respectivement la première zone géographique et le premier pays selon le chiffre d'affaires.

Dans les festivals

50 œuvres immersives françaises sélectionnées et 121 présentations dans 28 festivals étrangers suivis.

œuvres immersives françaises sélectionnées et présentations dans festivals étrangers suivis. 17 prix remportés.

prix remportés. Oto's Planet et Empereur, premières œuvres immersives françaises selon respectivement le nombre de prix et le nombre de sélections.