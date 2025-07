Entièrement imaginé et réalisé par les jeunes élèves dans le cadre du dispositif Classe Image – initiative nationale visant à promouvoir l'éducation au cinéma dans les écoles prioritaires –, le film retrace le parcours d'Abou Sangare avec créativité et minutie, en utilisant la technique du stop-motion.

Guidés par le cinéaste Simon Astié et l'ingénieur du son Gwenn Labarta, les élèves ont écrit, illustré, et tourné le film eux-mêmes.



'L'Odyssée d'Abou Sangaré' a été projeté au 16e festival Premiers Petits Plans d'Angers, qui met à l'honneur les jeunes et la narration cinématographique.



Pour voir le film (avec sous-titres anglais),

cliquez sur l'image ci-dessous