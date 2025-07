IFdigital a récemment fait peau neuve avec une nouvelle page d’accueil qui permet de mieux expliciter l’objet de ce site vitrine de la création numérique française, et avec un parcours utilisateurs repensé.

IFdigital offre aux professionnels français du secteur la possibilité de valoriser leurs expertises et leurs productions en se référençant sur le site, pour faciliter leur connexion avec la scène internationale.

Le site compte aujourd’hui plus de 1300 référencements (œuvres et professionnels).



La plateforme permet aux acteurs culturels du monde entier et au réseau culturel français à l’étranger de découvrir l’offre artistique et les savoir-faire français en matière de création numérique, afin de les intégrer à leurs programmations et projets. Elle met à disposition des contacts qualifiés pour favoriser les partenariats.

--> Accès à la plateforme IF Digital