Depuis plus de 20 ans, cet événement constitue une plateforme essentielle pour les producteurs et productrices, distributeurs et distributrices, exportateurs et exportatrices, créatifs, partenaires, institutions financières, décideurs – et pour toutes celles et ceux qui contribuent avec passion aux échanges cinématographiques franco-allemands et européens.

Informations et programme : https://www.das-rendez-vous.org/rdv-2025/

Le formulaire d'inscription est à retrouver ici





Les Rendez-vous franco-allemands du cinéma offrent notamment aux participants des échanges avec les acteurs clés de la filière, des aperçus exclusifs sur des projets en cours, les tendances de financement et les processus créatifs, des contacts directs pour la coproduction, le développement de projets et le financement, ainsi qu’un programme riche comprenant panels, keynotes, études de cas et temps de networking.





Un premier aperçu du programme sur deux jours :

La soirée du 8 octobre, première journée des Rendez-vous franco-allemands, se conclura avec l’ouverture du Festival du cinéma allemand à Paris, à laquelle tous les participants seront chaleureusement invités.