Les projets français sélectionnés sur bible et sur scénarios (longs métrages narratifs, séries et documentaires), auront l'opportunité de rencontrer producteurs et distributeurs américains lors de rendez-vous personnalisés à la Gotham Week, le seul marché de coproduction internationale aux Etats-Unis.

Lauréat du Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes cette année, le film Le Mystérieux Regard du flamant rose de Diego Céspedes, produit par Les Valseurs, était alumni du programme US&FR 2021.



--> Pour plus d'informations sur les critères d'éligibilité et pour le dépôt des dossiers, détail complet ici :

https://www.frenchinmotion.org/usfrconnection

Informations également disponibles via le communique de presse en téléchargement.