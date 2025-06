Cette quatrième édition du festival, organisée par l'Institut Français d'Espagne et Unifrance, a investi, comme l'année dernière, plusieurs lieux de Madrid, et accueillera cette année encore des cinéastes et des artistes que les spectateurs pourront rencontrer après les projections.

Cette manifestation souhaite donner une visibilité à la création audiovisuelle française contemporaine dans toute sa diversité, en programmant des films de genres différents, traitant de questions de société variées, et s'adressant à tous les publics, avec un intérêt particulier pour le jeune public.



Elle se déroule pour la deuxième année consécutive en collaboration avec les Cines Embajadores, circuit engagé dans la distribution de films d'auteur, et avec le Círculo de Bellas Artes. Les projections auront lieu dans ces deux lieux, ainsi qu'à l'Institut français.

Des rencontres professionnelles franco-espagnoles auront lieu parallèlement à l'Institut français de Madrid et au Círculo de Bellas Artes, organisées par l'Institut français d'Espagne, l'ICAA - Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales et le CNC.

4 juin : rencontres entre le CNC et l’ICAA sur le sujet du financement de l’audiovisuel en Europe. En présence de Gaëtan Bruel, président du CNC, et d’Ignasi Camós, directeur général de l’ICAA, ainsi que de Gilles Pélisson, président d'Unifrance

5 juin : tables rondes franco-espagnoles sur la thématique de l'exploitation

6 juin : tables rondes franco-espagnoles sur la thématique de l'éducation à l'image

Le programme dans les salles

Mercredi 4 juin

19h30 (ouverture, sur invitation) - Institut Français de Madrid : Diamant brut, d'Agathe Riedinger

Séance en présence d'Agathe Riedinger et Malou Khebizi.



Jeudi 5 juin

Vendredi 6 juin

Samedi 7 juin

20h00 – Cine Embajadores : Juliette au printemps, de Blandine Lenoir



Francia está en pantalla - 2025