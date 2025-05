Le Rio2C se divise en un sommet, des conférences et un marché, et un festival. Pendant six jours, Rio2C offre une vitrine exceptionnelle de contenus à travers des conférences et des tables rondes abordant des sujets urgents et pertinents dans l'industrie créative, réunissant certaines des plus grandes figures du secteur.

Lors du marché, qui aura lieu entre le 28 et le 30 mai, les membres de la délégation pourront effectuer leurs rendez-vous dans un espace en libre accès ainsi que dans le French Corner du Business Hall, qui leur est dédié.



La délégation, accompagnée de Sarah Hemar (Unifrance), sera composée des membres suivants :

Au programme pour la délégation :