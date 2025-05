C'est la fin de l'été, il est dix-huit heures. Logan rejoint son meilleur ami à la sortie de la clinique psychiatrique. Théo a été enfermé quinze jours après un accident. Avant que la mère de Théo n'arrive, les deux garçons s'enfuient vers la plus grosse rave party de leur vie. Logan sent que Théo a changé, une vérité que Logan pressent mais qu'il refuse de voir. Les deux garçons continuent leur course à travers la montagne, vers une fête qui reste invisible.



L'occasion de retrouver, dans un de ses premiers rôles, Sayyid El Alami. Le jeune acteur, qui fait partie des 10 to Watch d'Unifrance 2025, aété révélé au grand public par la série Oussekine et par les longs-métrages La Pampa et Leurs enfants après eux.



Pour voir le film, cliquez sur l'image ci-dessous (ST anglais disponibles)