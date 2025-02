Créativité

Promouvoir la singularité et l’audace de la production cinématographique et audiovisuelle française auprès des professionnels et du grand public étranger à travers des approches innovantes et sans cesse réinventées.



Diversité

Mettre en lumière la pluralité de la création française et de ses auteurs – qui sont au cœur de notre exception culturelle.



Dialogue

Favoriser l’ouverture aux cultures, aux idées nouvelles, aux valeurs universelles et créer des moments d’émotion collective propices aux échanges et au rapprochement entre les peuples.



Engagement

Accompagner nos adhérents au plus près de leurs besoins dans l’exportation des productions françaises et la promotion des œuvres et des artistes, avec un souci déontologique et un sens des responsabilités constants.



Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans une démarche plus large de plan d’action RSE.