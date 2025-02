MIP introduit un nouveau marché de contenu multigenre et un événement de networking au cœur de West End à Londres. Organisé du 23 au 27 février 2025, parallèlement au BBC Studios Showcase et aux London TV Screenings, le MIP London rassemblera la communauté internationale des contenus audiovisuels pour cinq jours de réunions et panels au Savoy Hotel et au centre de conférence IET London.

Selon les organisateurs, 1400 professionnels (acheteurs, producteurs, distributeurs, studios, plateformes de streaming, etc.) de plus de 70 pays, dont plus de 700 acheteurs, sont attendus.