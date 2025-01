Côté audio

Deadline présente le teaser d'Astérix et Obélix – Le Combat des chefs, la nouvelle série d’Alain Chabat.

➡️ Lire l'article en ligne





Sur World Screen, on apprend de nouvelles ventes dans le monde entier pour la série Léna rêve d'étoile.

➡️ Lire l'article en ligne



Sur TV Zone UK on lit que ITV reprend le format des ‘Rencontres du Papotin’ pour une série complète.

➡️ Lire l'article en ligne



En Italie, La Guida Piu annonce la diffusion d’un double épisode de Tom & Lola sur Giallo.

➡️ Lire l'article en ligne



Depuis le Royaume-Uni, Drama Quarterly s’est intéressé aux producteurs de Cat's Eyes : "Le rêve d’apporter à l’écran les mangas japonais cultes."

➡️ Lire l'article en ligne



Et depuis le Québec, le quotidien La Presse annonce la diffusion de la série Rematch sur Télé Québec.

➡️ Lire l'article en ligne





Côté festivals et prix

Le New York Film Critics Circle choisit Flow comme meilleur film de l’année, lit-on dans Cartoon Brew.

➡️ Lire l'article en ligne

The Beat Asia remarque le film Prodigieuses, sélectionné au Hong Kong French Film Festival.

➡️ Lire l'article en ligne



Señal News annonce en préambule le film d’ouverture des Rendez-vous d'Unifrance à Paris.

➡️ Lire l'article en ligne



The Hollywood Reporter met en exergue le Prix Unifrance de l’export audiovisuel donné à Cat's Eyes.

➡️ Lire l'article en ligne



Et Variety se fait l’écho des 4 Prix remporté par Emilia Pérez aux European Film Awards.

➡️ Lire l'article en ligne





Et dans les salles à l’étranger…

"François Ozon donne une leçon de vie", écrit El Debate en Espagne, à l'occasion de la sortie de Quand vient l'automne dans ce pays.

➡️ Lire l'article en ligne





Rien à perdre sort en Argentine, la revue Página 12 publie une interview de Virginie Efira.

➡️ Lire l'article en ligne



Aux Pays-Bas, Cinemagazine salue Monsieur Aznavour, "un vrai hommage visuel à Aznavour".

➡️ Lire l'article en ligne



En fanfare dépasse les 80 000 entrées en Allemagne ! Film Dienst publie un élogieux article sur cette oeuvre.

➡️ Lire l'article en ligne



Cinemacafe.net publie une interview d’Élise Girard lors de la sortie de Sidonie au Japon... au Japon.

➡️ Lire l'article en ligne