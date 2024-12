Organisée à l’occasion de la 27e édition des Rendez-vous d'Unifrance à Paris, la 5e Journée de l’Export rassemblera distributeurs, diffuseurs, producteurs, exportateurs, artistes et institutionnels de France et d’Europe. Ces personnalités seront réunies pour analyser et confronter leurs points de vue sur les défis de l’export du cinéma et de l’audiovisuel français pour les années à venir.



Toutes les informations et le programme disponibles prochainement ici